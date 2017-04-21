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Динамо – Шахтер. ВИДЕО LIVE!

Смотрите прямую трансляцию центрального матча 26-го тура УПЛ в пятницу в 20:00

  • 21.04.2017 14:46
  • 38 просмотров
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Смотрите прямую трансляцию суперматча 26-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер» в пятницу в 20:00.

Источник — ФК Шахтер

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