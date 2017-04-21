Смотрите прямую трансляцию суперматча 26-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер» в пятницу в 20:00.
Источник — ФК Шахтер
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Смотрите прямую трансляцию суперматча 26-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер» в пятницу в 20:00.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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