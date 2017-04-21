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Проблемы ЦСКА и выезд Спартака в Ростов-на-Дону

Sport.ua анонсирует наиболее интересные матчи 24-го тура российской Премьер-лиги

  • 21.04.2017 14:35
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fc-rostov.ru
© fc-rostov.ru

Лечь костьми, но выиграть

Начав вторую часть сезона с двух побед, «Уфа» в последующих четырех матчах не одержала ни единой победы, дважды уступив и дважды сыграв вничью. Говорить о команде Сергея Семака, как о команде, претендующей на еврокубки не приходиться. Хоть и проигрывают уфимцы еврокубковому месту всего пять очков, на данный момент команда еще не готова решать столь серьезные задачи. Поэтому финишировать в ТОП-10 для подопечных Сергея Семака уже будет успехом.

Чем-то «Уфу» напоминает и ЦСКА. Неплохо стартовав весной, команда Виктора Гончаренко прибавляла с каждым матчем, однако последние два поединка с «Краснодаром» и особенно с «Ростовом» «армейцы» провели невыразительно, потеряв четыре важных очка.

В то время как «Спартак» укрепляет преимущество над конкурентами в чемпионской гонке, ЦСКА совершает ненужные осечки, отпуская «красно-белых» в солидный очковый отрыв. Возможно, дефицит в десять очков подопечные Виктора Гончаренко уже не отыграют, но хотя бы подобраться ближе к команде Массимо Карреры, оказав на нее давление, «армейцы» просто обязаны. Но для этого необходимо победить во всех оставшихся семи матчах, в том числе, и в очном против «Спартака». Способна ли на это московская команда (и готова ли она прибавлять), сказать сложно.

«Уфа» - ЦСКА
21 апреля, 17:00. Уфа, «Нефтяник»
Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп» 

П1 -  5.85   Х -  3.39   П2 -  1.71

Ориентировочные составы:

«Уфа»: Беленов – Пуцко, Аликин, Живоглядов – Сухов, Засеев, Пауревич, Безденежных, Йокич – Обляков – Фатаи  

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич –  Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо, Ионов 

Не сыграют: Абдулавов, Тумасян (оба травмированы), Никитин (дисквалификация) – Тошич, Миланов, Набабкин (все травмированы), Еременко (дисквалификация)  

Ростовско-московская битва

У «Спартака» осталось по сути два сложных соперника – «Ростов» и ЦСКА. Вот на эти два выездных поединка, которые будут сыграны в течение ближайшей недели, команда Массимо Карреры и направит все свои силы и внимание.

После победы над «Зенитом» «Спартак» оторвался от ЦСКА на десять очков, и теперь московская команда, впервые в сезоне имеющая столь серьезный гандикап перед конкурентами, очень близка к чемпионскому титулу, первому, с далекого 2001 года. Если «красно-белые» не проиграют в Ростове-на-Дону и в дерби с ЦСКА, вполне возможно, что «Спартак» досрочно станет чемпионом за несколько туров до окончания сезона.

В предстоящей встрече с «Ростовом» команде Массимо Карреры придется выложиться на максимум, чтобы побороться за победный результат. Сложнее всего будет забить подопечным Ивана Данильянца, которые не пропускают на протяжении пяти матчей чемпионата, засушив в минувший уик-энд в гостях ЦСКА.

На острие атаки у московской команды с высокой долей вероятности вновь сыграет Квинси Промес, поскольку участия в матче на «Олимп-2» двух форвардов москвичей Луиса Адриано и Зе Луиша под большим вопросом. Впрочем, учитывая, как здорово Промес себя проявил на этой позиции в предыдущем матче с «Зенитом», Массимо Каррера едва ли беспокоиться по этому поводу.

Главная проблема «Ростова» - отсутствие забитых мячей. «Желто-синие» в последний раз забивали еще в начале марта. С тех пор прошло шесть матчей (с учетом выездной встречи с МЮ в Лиге Европы) и ни в одном из них «Ростов» не отличился голом. Сложно понять, почему настолько тяжело даются «сельмашам» голы, ведь в наличие у Ивана Данильянца есть забивающие форварды.

Возможно, австрийский наставник знает решение этой проблемы и уже в предстоящих трех кряду домашних поединков «Ростов» не только прервет голевую засуху, но и вернется на победную поступь. Как ни как, а шансы у ростовчан занять четвертое еврокубковое место еще есть, но для этого надо начать побеждать.

«Ростов» - «Спартак»
22 апреля, 16:30. Ростов-на-Дону, «Олимп-2»
Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп» 

П1 -  2.91   Х -  3.03   П2 -  2.66

Ориентировочные составы:

«Ростов»: Медведев – Симич, Мевля, Навас – Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев – Бухаров, Полоз

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Ананидзе, Зобнин – Промес

Не сыграют: Джанаев, Гранат (оба травмированы) – Давыдов (травма), Зе Луиш, Адриано (оба под вопросом)  

Продлит ли «Локомотив» беспроигрышную серию?

Одолев уверенно тульский «Арсенал», «Локомотив» впервые в сезоне поднялся в первую пятерку. До еврокубкового места всего четыре очка отставания. Правда, если не получится финишировать на четвертом месте, «железнодорожники» не будут сильно горевать, ведь у них есть прекрасный шанс квалифицироваться в Лигу Европы, выиграв Кубок России, где в финале московская команда сыграет с «Уралом». Пожалуй, для команды Юрия Семина, чья беспроигрышная серия в чемпионате составляет четыре матча, это ключевой поединок в весенней части сезона.

Глядя на сложный календарь «Амкара» на финише сезона (пермской команде предстоит провести четыре из пяти ближайших матчей с командами из ТОП-5), совершенно не верится в то, что команда Гаджи Гаджиева сможет зацепиться за зону ЛЕ. Тем более, весной «Амкар» вовсе не впечатляет. Единственным успехом, причем громким, для «красно-черных» стала домашняя победа над «Зенитом». В остальных пяти матчах «Амкар» ни разу не выиграл, правда, уступил всего дважды. А последние три поединка пермская команда завершила вничью.

«Локомотив» - «Амкар»
22 апреля, 16:30. Москва, «Локомотив»
Арбитр: Сергей Иванов

Котировки БК «Олимп» 

П1 -  1.61   Х -  3.37   П2 -  6.46

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме – Янбаев, Чорлука, Квирквелия, В. Денисов – Тарасов, Баринов – Фарфан, Фернандеш, Миранчук – Ари

«Амкар»: Хомич – Конде, Занев, Зайцев – Милькович, Голь, Огуде, Комолов, Гиголаев – Гасилин, Бодул

Не сыграет: И. Денисов (дисквалификация)

Все матчи 24-го тура:

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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