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Сельта против Манчестер Юнайтед, Аякс поборется с Лионом

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка полуфинальных поединков Лиги Европы

  • 21.04.2017 14:16
  • 2092 просмотров
  • 6 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

В пятницу штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных игр Лиги Европы.

Гостем жеребьевки стал посол финала Лиги Европы Патрик Андерссон, экс-форвард «Боруссии» М, «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции.

Лига Европы. Полуфиналы

«Аякс» – «Лион»

«Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

Хозяевами первых матчей станут команды, идущие первыми. Первые матчи полуфинала будут сыграны 4-го мая, ответные 11-го мая.

Хозяином финала станет победитель пары «Аякс» – «Лион».

Финал Лиги Европы сезона 2016/2017 состоится в Сольне (шведская коммуна, ныне часть Стокгольма) на стадионе «Френдс Арена» 24-го мая.

Источник — Sport.ua

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Кто сыграет в финале Лиги Европы?
  • 54.29% (19)
    1. «Лион» – «Манчестер Юнайтед»
  • 28.57% (10)
    2. «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
  • 8.57% (3)
    3. «Лион» – «Сельта»
  • 8.57% (3)
    4. «Аякс» – «Сельта»
Проголосовали — 35 Результаты опроса
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Комментарии
    movkli
      movkli, 21.04.2017 14:21
    -1
    как и хотелось
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    NATSGUL
      NATSGUL, 21.04.2017 14:23
    0
    Сельта уверено идёт к трофею.
    МЮ уже не тот.
    Ссылка
    movkli
      movkli, 21.04.2017 14:32
    -1
    если у МЮ надолго вылетели Ибра и Роха, то еще не все так хорошо, молодой Андерлехт вчера знатно погонял Звезд
    Ссылка
    deN.
      deN., 21.04.2017 14:44
    0
    NATSGUL, 21.04.2017 14:23
    Сельта уверено идёт к трофею.
    МЮ уже не тот.
    та МЮ вже 4 роки не той. Після того, як пішов Фергі, команда так і не заграла на своєму рівні...
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 21.04.2017 14:45
    +1
    Всё идёт к логичному финалу Лион - МЮ
    Ссылка
    NATSGUL
      NATSGUL, 21.04.2017 14:45
    -1
    deN., 21.04.2017 14:44
    NATSGUL, 21.04.2017 14:23
    Сельта уверено идёт к трофею.МЮ уже не тот.

    та МЮ вже 4 роки не той. Після того, як пішов Фергі, команда так і не заграла на своєму рівні...

    вот я про это и говорю - стабильно не тот
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