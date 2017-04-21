Сельта против Манчестер Юнайтед, Аякс поборется с Лионом

В пятницу штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных игр Лиги Европы.
Гостем жеребьевки стал посол финала Лиги Европы Патрик Андерссон, экс-форвард «Боруссии» М, «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции.
Лига Европы. Полуфиналы
«Аякс» – «Лион»
«Сельта» – «Манчестер Юнайтед»
Хозяевами первых матчей станут команды, идущие первыми. Первые матчи полуфинала будут сыграны 4-го мая, ответные 11-го мая.
Хозяином финала станет победитель пары «Аякс» – «Лион».
Финал Лиги Европы сезона 2016/2017 состоится в Сольне (шведская коммуна, ныне часть Стокгольма) на стадионе «Френдс Арена» 24-го мая.
Источник — Sport.ua
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МЮ уже не тот.
МЮ уже не тот.
Сельта уверено идёт к трофею.МЮ уже не тот.
та МЮ вже 4 роки не той. Після того, як пішов Фергі, команда так і не заграла на своєму рівні...
вот я про это и говорю - стабильно не тот
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