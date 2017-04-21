Сельта против Манчестер Юнайтед, Аякс поборется с Лионом

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Продай свисток, купи очки! 14:54 — OM27 Здесь полностью согласен.Но так и не получил ответ от судейского консультанта на мои 2 замечания ...

Генк планирует выкупить Малиновского у Шахтера 14:50 — topexpertintheworld За 2 ляма могут только Кобина взять и то не факт)