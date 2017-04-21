Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РЭШФОРД: «Победа в Лиге Европы всегда была в списке наших приоритетов»

Форвард «Манчестер Юнайтед» намерен завоевать почетный трофей

  • 21.04.2017 13:55
  • 351 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Маркус Рэшфорд (слева)
© ФК Андерлехт. Маркус Рэшфорд (слева)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от Лиги Европы.

«Рады пробиться в следующий раунд, но в этом месяце у нас много матчей, что осложняет жизнь. Победа в Лиге Европы всегда была в списке наших приоритетов, равно как и финиш в топ-четверке чемпионата Англии. С самых первых матчей мы отнеслись к еврокубку со всей серьезностью и должны продолжать в том же духе, если хотим завоевать трофей», – сказал Рэшфорд.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.