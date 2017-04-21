РЭШФОРД: «Победа в Лиге Европы всегда была в списке наших приоритетов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от Лиги Европы.

«Рады пробиться в следующий раунд, но в этом месяце у нас много матчей, что осложняет жизнь. Победа в Лиге Европы всегда была в списке наших приоритетов, равно как и финиш в топ-четверке чемпионата Англии. С самых первых матчей мы отнеслись к еврокубку со всей серьезностью и должны продолжать в том же духе, если хотим завоевать трофей», – сказал Рэшфорд.