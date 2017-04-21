Сами ХЕДИРА: «Монако – сильная команда, но цель ясна»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники туринцам достался «Монако».
«Монако»! Сильная команда, много талантливых игроков, в отличной форме в этом сезоне. Надо соблюдать осторожность, но цель ясна», – отметил Хедира.
Источник — УЕФА
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