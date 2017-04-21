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Сами ХЕДИРА: «Монако – сильная команда, но цель ясна»

В составе соперников много талантливых игроков, считает хавбек «Ювентуса»

  • 21.04.2017 13:44
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  • 1 комментария
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espnfc.com. Сами Хедира
© espnfc.com. Сами Хедира

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники туринцам достался «Монако».

«Монако»! Сильная команда, много талантливых игроков, в отличной форме в этом сезоне. Надо соблюдать осторожность, но цель ясна», – отметил Хедира.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Omega78
    Omega78, 21.04.2017 13:53
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    Другими словами - лучший жребий.
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