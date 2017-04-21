На матч Динамо – Шахтер продано 38 тысяч билетов

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоится долгожданный поединок между «Динамо» и «Шахтером». Стартовый свисток главного арбитра встречи Константина Труханова прозвучит в 20:00.

Утром в день игры в конференц-зале «Олимпийского» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. На совещании много внимания было уделено обеспечению общественного порядка и безопасности матча. Напомним, на игре будет присутствовать Инспектор УЕФА, который проверит готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года.

Также было утверждено, в форме каких цветов команды проведут этот матч. Обе сыграют в своих основных комплектах формы, динамовцы – в белом (голкипер – в зеленом), «горняки» - в оранжево-черном (вратарь – в черном).

На утро пятницы на «украинское класико» было реализовано более 38 тысяч билетов. Так что у болельщиков еще есть возможность приобрести билеты как в кассах, так и онлайн. При этом не стоит терять время, ведь в некоторые блоки билеты уже не продаются, а в некоторые их осталось совсем немного.

Напоминаем также, что на время матча станция метро «Олимпийская» будет закрыта на выход и на вход. Станция метро «Дворец спорта» будет открыта только на вход. Станция метро «Льва Толстого» будет открыта только на выход.