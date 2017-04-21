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На матч Динамо – Шахтер продано 38 тысяч билетов

Киевляне сыграют в белом, «горняки» – в оранжево-черном

  • 21.04.2017 13:26
  • 568 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоится долгожданный поединок между «Динамо» и «Шахтером». Стартовый свисток главного арбитра встречи Константина Труханова прозвучит в 20:00.

Утром в день игры в конференц-зале «Олимпийского» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. На совещании много внимания было уделено обеспечению общественного порядка и безопасности матча. Напомним, на игре будет присутствовать Инспектор УЕФА, который проверит готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года.

Также было утверждено, в форме каких цветов команды проведут этот матч. Обе сыграют в своих основных комплектах формы, динамовцы – в белом (голкипер – в зеленом), «горняки» - в оранжево-черном (вратарь – в черном).

На утро пятницы на «украинское класико» было реализовано более 38 тысяч билетов. Так что у болельщиков еще есть возможность приобрести билеты как в кассах, так и онлайн. При этом не стоит терять время, ведь в некоторые блоки билеты уже не продаются, а в некоторые их осталось совсем немного.

Напоминаем также, что на время матча станция метро «Олимпийская» будет закрыта на выход и на вход. Станция метро «Дворец спорта» будет открыта только на вход. Станция метро «Льва Толстого» будет открыта только на выход.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 21.04.2017 14:00
    0
    На матч Динамо – Шахтер продано 38 тысяч билетов
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    -------
    ну это уже показатель, а вы говорите не нужно в 2 этапа, 3-я игра в чемпионате и такой ажиотаж
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 21.04.2017 14:20
    -1
    Vadim-vvn, 21.04.2017 14:00
    На матч Динамо – Шахтер продано 38 тысяч билетов
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    -------
    ну это уже показатель, а вы говорите не нужно в 2 этапа, 3-я игра в чемпионате и такой ажиотаж
    Ну да!! Заради двох матчів з наперсточниками в наперстки бавитись! Офігенний ККД!!
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