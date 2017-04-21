Когда есть желание и любовь, тогда нет никаких препятствий!

С момента объявления о создании клуба болельщиков команды «Металлист 1925» прошло почти три месяца. По состоянию на 21-ое апреля в клуб болельщиков уже вступило 289 человек. Цифра вроде небольшая, но и не малая. Команда-то на сегодня пока ещё не имеет статуса профессионального клуба и представляет Харьков в чемпионате аматорских коллективов, а именно в чемпионате Украины среди аматоров. Здесь команда борется за право уже в этом году играть во второй профессиональной лиге Украины. Так что руководство ООО «Авангард Харьков», создавшее 8 с половиною месяцев назад команду «Металлист 1925», благодарно каждому, кто вступил в клуб болельщиков, кто поверил в то, что у молодой команды есть будущее.

Создавая клуб болельщиков, для руководителей ООО «Авангард Харьков» принципиальной основой была и будет важность участия в клубной работе каждого, кто вступил в члены клуба, каждый, кто решил помогать финансово, и участвовать в созидательной деятельности, работая в комиссиях болельщиков. Особая благодарность тем, кто живёт сейчас далеко за пределами Украины, но всем сердцем по-прежнему с городом и его молодой командой. Сейчас таких преданных болельщиков, беззаветно любящих команду, и, несмотря на огромное расстояние от родного города, принявших решение стать членами клуба болельщиков, трое. Вот их собственные рассказы о себе и свои мысли и размышления о мотивах, побудивших стать членами клуба болельщиков «Металлист 1925».

Рассказ о себе Олега Войтенко (Франция).

«Меня зовут Олег, мне 23 года, уже год как проживаю в пригороде Парижа (Puteaux). Работаю в самом Париже разработчиком приложений на iOS. До этого времени проживал в Солоницевке, под Харьковом. Начал следить за харьковским футболом, начиная с сезона 2005/2006. Чуть позже приобретал абонементы на северную трибуну.

Крах Металлиста воспринял болезненно, а возрождение харьковского футбола в виде нового клуба "Металлист 1925" поначалу с иронией: "Мол, понасоздают Металлистов для галочки, и будет клуб влачить свое существование где-нибудь в чемпионате области". Но со временем увидел, что клуб работает, привлекаются ресурсы, ставятся амбициозные цели, идёт работа по всем направлениям. Поэтому, как только узнал о клубе болельщиков, сразу же вступил, ведь это возможность быть частью родного клуба и написать историю вместе.

Если есть возможность, то за трансляциями слежу на канале клуба на Youtube. Всем болельщикам команды хочу пожелать набраться терпения и продолжать поддерживать клуб, привлекая новых поклонников, вместе расти и развиваться. Кстати, если в планах развития клуба есть создание мобильного приложения на iOS, то могу предложить помощь.

А вот, что рассказывает о себе житель Нью-Йорка (США), вступивший в клуб болельщиков в числе первых его участников, и который не пожелал афишировать своё имя и фамилию.

Мне 42 года, долгое время живу в Нью-Йорке, окончил финансово-экономический и работаю в одной из брокерских компаний. Когда стал болельщиком? Наверное, с пелёнок. У меня отец играл немного, потом на «Серпе и Молоте» работал детским тренером. Я, как и все мальчишки, целыми днями во дворе играл в футбол, пару лет даже довелось тренироваться на «Металлисте». После того, как начались военные действия на Востоке страны, и часть команд стала играть вне родных стадионов, качество футбола в Украине резко упало. А после всех пертурбаций с «Металлистом», Курченко, и полным исчезновением команды, за которую болел с детства, образовался какой-то вакуум. Поэтому, когда появился новый проект «Металлист 1925» решил хоть как-то, но помочь. Плюс, какой болельщик не хочет стать "хозяином" команды! Я после того, как стал членом клуба, своему сыну сказал, что мы теперь имеем акции Manchester United и мизерную часть нового клуба «Металлист 1925». Лично вживую, к сожалению, пока не видел ни одной игры «Металлиста 1925», а вот в Интернете на Youtube видел несколько матчей. Из игроков нынешнего состава команды «Металлист 1925» мне нравится капитан Давыдов, а также Александр Пивоваров. Синица с Краевым тоже неплохо выглядят. Судя по последней игре и по нарезкам с предсезонки, думаю, что шансы на завоевание права играть во второй лиге у нашей команды очень хорошие.

Что касается того, как скоро команда сможет дорасти до Премьер-лиги, по моему мнению, во-первых, нужно стабильное финансирование, которое должно увеличиваться ежегодно. Во-вторых, надо иметь свою детскую академию, которая будет поставлять игроков. Плюс, надо постоянно удерживать своих ведущих игроков или продавать их, если в академии будет, кем их заменить. Об этом можно говорить очень долго, так как факторов, которые могут повлиять уйма. Я, думаю, минимум лет через 5 команда должна будет играть в Украинской Премьер-лиге. Лично мне было бы интересно поучаствовать в спортивной комиссии или в стратегической.

Поделился мыслями и рассказом о себе ещё один член клуба болельщиков харьковчанин, а ныне житель США, Юрий Иваненко.

Мне 45 лет, футбольным болельщиком себя считаю с 15 лет. Я решил стать членом клуба болельщиков «Металлист 1925», так как считаю, что самостоятельный, не зависящий от олигарха футбольный клуб - это единственно правильный путь для развития украинского клубного футбола. За играми «Металлиста 1925» я слежу посредством интернет-трансляций, и уже посмотрел порядка 7 игр. Мне очень нравится командная игра «Металлиста 1925», и настрой игроков на победу в каждом матче. Выход во вторую лигу Украины – это реальная цель и она будет реализована, надеюсь, уже в этом году. Как скоро команда дорастёт до Премьер-лиги? Что необходимо для этого уже сейчас? Моё мнение, что не клуб должен дорасти до уровня Премьер-лиги, а сама лига должна реформироваться до уровня соревнования, где играют равные клубы с равными условиями и возможностями. На данный момент ПЛ Украины таким соревнованием не является из-за присутствия двух "суперклубов", которые уничтожают любое честное соперничество. Лично я хотел бы участвовать в работе комиссии по коммуникации с болельщиками, а также в комиссии по PR и связям со СМИ. Будучи вдалеке от Харькова мне тяжело участвовать в регулярных мероприятиях, но, наверное, каким-то образом готов и буду помогать опытом, и советом, наверное, смогу помочь. Я так же владею свободно английским языком и могу помочь с переводом. Мои пожелания болельщикам, которые пока только размышляют о вступлении в клуб в качестве полноправным членов единой команды следующие: не тяните время, почувствуйте себя частью истории, у Вас есть уникальная возможность подтвердить свою преданность футболу и городу не только на словах, но и на деле.

Администрация, тренерский состав и футболисты «Металлиста 1925» искренне благодарны зарубежным друзьям за поддержку, за их преданность и очень рады общению и участию в совместной работе.