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Реал сыграет с Атлетико, Монако встретится с Ювентусом

В Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов

  • 21.04.2017 13:18
  • 1235 просмотров
  • 9 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных поединков Лиги чемпионов.

Участие в церемонии принял первый министр Уэльса Карвин Джонс (финал турнира пройдет в Кардиффе), а также Вильяверде, Жюли, Недвед и Бутрагеньо – в прошлом легендарные футболисты нынешних полуфиналистов «Атлетико», «Монако», «Ювентуса» и «Реала».

Непосредственно жеребьевку провел знаменитый нападающий «Ливерпуля» и сборной «Уэльса» Иан Раш.

Лига чемпионов. Полуфиналы

«Реал» – «Атлетико»

«Монако» – «Ювентус»

Команды, идущие первыми, начнут дома. Первые матчи полуфинала будут сыграны 2-3 мая, ответные – 9-10 мая.

Хозяином финального матча, который пройдет в Кардиффе 3-го июня, станет победитель пары «Монако» – «Ювентус».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 21.04.2017 13:22
    +3
    Финал Реал-Ювентус?
    Ссылка
    karaim2011
    online
    karaim2011, 21.04.2017 13:23
    +1
    ManUtd, 21.04.2017 13:22
    Финал Реал-Ювентус?

    Так точно!
    Ссылка
    AK88
    online
      AK88, 21.04.2017 13:24
    +1
    ждем финал РМ-Юве
    Ссылка
    lgpaladin
    online
      lgpaladin, 21.04.2017 13:26
    0
    избежали испанского финала
    Ссылка
    kung_vv
    online
      kung_vv, 21.04.2017 13:27
    +1
    В финале будет за кого болеть. И это будет не испанская команда )))
    Ссылка
    pulse240
    online
      pulse240, 21.04.2017 13:27
    +1
    ManUtd, 21.04.2017 13:22
    Финал Реал-Ювентус?
    Монако - Атлетико
    Ссылка
    nick07
    online
      nick07, 21.04.2017 13:28
    +1
    хоча б добре що не буде знову іспанського фіналу, а фіналісти швидше-всього Юве-Реал
    Ссылка
    pulse240
    online
      pulse240, 21.04.2017 13:28
    0
    lgpaladin, 21.04.2017 13:26
    избежали испанского финала
    Ага, надоели уже эти испанские, а точнее мадридские финалы) хоть какое-то разнообразие будет
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
      Юрий Гордиенко, 21.04.2017 13:30
    0
    Атлетіко-Ювентус

    бажаю взяти реванш у Реала
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