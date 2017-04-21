Реал сыграет с Атлетико, Монако встретится с Ювентусом

Атлетіко-Ювентус бажаю взяти реванш у Реала

Ага, надоели уже эти испанские, а точнее мадридские финалы) хоть какое-то разнообразие будет

хоча б добре що не буде знову іспанського фіналу, а фіналісти швидше-всього Юве-Реал

Монако - Атлетико

В финале будет за кого болеть. И это будет не испанская команда )))

избежали испанского финала

ждем финал РМ-Юве