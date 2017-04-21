Реал сыграет с Атлетико, Монако встретится с Ювентусом

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных поединков Лиги чемпионов.
Участие в церемонии принял первый министр Уэльса Карвин Джонс (финал турнира пройдет в Кардиффе), а также Вильяверде, Жюли, Недвед и Бутрагеньо – в прошлом легендарные футболисты нынешних полуфиналистов «Атлетико», «Монако», «Ювентуса» и «Реала».
Непосредственно жеребьевку провел знаменитый нападающий «Ливерпуля» и сборной «Уэльса» Иан Раш.
Лига чемпионов. Полуфиналы
«Реал» – «Атлетико»
«Монако» – «Ювентус»
Команды, идущие первыми, начнут дома. Первые матчи полуфинала будут сыграны 2-3 мая, ответные – 9-10 мая.
Хозяином финального матча, который пройдет в Кардиффе 3-го июня, станет победитель пары «Монако» – «Ювентус».
Источник — Sport.ua
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Так точно!
бажаю взяти реванш у Реала
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