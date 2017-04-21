КАРДАШ: «Хочется, чтобы Динамо и Шахтер сыграли без судейских ошибок»

Экс-футболист «Динамо» Василий Кардаш поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

«Большую роль в таких матчах играет фактор гола или, к примеру, удаления. Вы же видели, что творилось в поединках Лиги чемпионов… В противостоянии Динамо и Шахтера это также важно. Хотелось бы, чтобы эта встреча прошла без грубостей, без стычек на поле и без судейских ошибок.

На игру с главным конкурентом каждая из команд выйдет с особым настроем. В этом сомневаться не приходится. В пятницу снова ярко проявятся амбиции футболистов и президентов клубов. Если рассуждать о том, кто может решить судьбу битвы, то, наверное, стоит упомянуть Гармаша. О нем много говорят в последнее время, но он заслужил лестных слов. Думаю, что именно такой матч, с равным соперником, покажет, кто чего стоит. Только в таких поединках определяется уровень команд», – считает Кардаш.