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КАРДАШ: «Хочется, чтобы Динамо и Шахтер сыграли без судейских ошибок»

Бывший игрок киевского клуба считает, что каждая команда выйдет на матч с особым настроем

  • 21.04.2017 12:55
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  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Василий Кардаш
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Экс-футболист «Динамо» Василий Кардаш поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

«Большую роль в таких матчах играет фактор гола или, к примеру, удаления. Вы же видели, что творилось в поединках Лиги чемпионов… В противостоянии Динамо и Шахтера это также важно. Хотелось бы, чтобы эта встреча прошла без грубостей, без стычек на поле и без судейских ошибок.

На игру с главным конкурентом каждая из команд выйдет с особым настроем. В этом сомневаться не приходится. В пятницу снова ярко проявятся амбиции футболистов и президентов клубов. Если рассуждать о том, кто может решить судьбу битвы, то, наверное, стоит упомянуть Гармаша. О нем много говорят в последнее время, но он заслужил лестных слов. Думаю, что именно такой матч, с равным соперником, покажет, кто чего стоит. Только в таких поединках определяется уровень команд», – считает Кардаш.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 21.04.2017 13:14
    0
    Наверно этого хочет вся футбольная Украина,но к сожелению на играх этих двух команд такой накал что без негативних эмоций матчи не проходят.
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    wojsergivan
    online
      wojsergivan, 21.04.2017 13:29
    -1
    А здесь можно не сомневаться, люди ахметки уже занесли. Короче, Аннушка уже купила масло!
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