Кому выгодны перевыборы в ФФУ?

Объявив о начале процедуры реорганизации федерации футбола Украины, ее действующий президент может убить сразу нескольких зайцев. Но может и промахнуться, если в дело по-настоящему вмешается почетный глава ассоциации – Григорий Суркис.

Очередной, 19-й по счету Конгресс ФФУ, заседание которого состоялось 14 апреля, не обещал стать событием из ряда вон выходящим. Во всяком случае, для непосвященных. Так, обычное мероприятие со стандартным подведением итогов года. Но на поверку оказалось, что за рутиной скрывалась настоящая сенсация. По крайней мере, для тех, кто не посвящен в тончайшие закулисные перипетии ФФУ.

Вдруг откуда ни возьмись: ФФУ ждет реорганизация

С трибуны Конгресса президент украинской футбольной федерации Андрей Павелко объявил, что в связи с реорганизацией ФФУ до 1 июля сего года должен быть созван внеочередной Конгресс, на котором, помимо всего прочего, состоятся выборы президента ассоциации.

Столь неожиданная информация связана, прежде всего, с изменением украинского законодательства. Как поведал Андрей Васильевич, в 2013 году был принят Закон Украины об Общественных организациях, которым отводился пятилетний срок на полную перезагрузку – вплоть до изменения устава и руководства. Следовательно, ФФУ, как одна из общественных организаций и законопослушный субъект права, начинает процесс реорганизации.

Почему именно сейчас? По словам Павелко, лишь в марте 2017 года Кабмин наконец-то представил четкие рекомендации на сей счет. Поэтому и была анонсирована официально процедура перезапуска. И начнется она, как и следовало ожидать, с выборов/перевыборов главы организации.

На данный момент о новой структуре, которая материализуется на месте нынешней общественной организации, известно немного. По обрывкам официальных сообщений можно утверждать, что ФФУ вместо «организации» станет «союзом». Понятное дело, и в первом, и во втором случае речь идет об исключительно общественной форме бытия. «Союз» станет полноправным правопреемником «Организации». Со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, подретушируется и устав новой организации. Но, по большому счету, изменения будут лишь косметические. Поменяется лишь вывеска. Но сейчас не об этом.

По большому счету, при желании процесс реорганизации ФФУ можно было «відтермінувати». Коль законом предусмотрен пятилетний срок на полную «акклиматизацию», значит, можно было бы запускать этот процесс позже. Но глава федерации решил ковать железо, пока горячо, здесь и сейчас. В итоге 16 июня, на внеочередном Конгрессе, в ФФУ состоятся выборы президента ассоциации. Действующий руководитель отечественного футбола тут-таки объявил, что намерен участвовать в этих выборах. По действующему уставу, кандидатуру претендента на президентство должны поддержать как минимум семь членов ФФУ. На данный момент с этим у Андрея Васильевича нет проблем – за него «подписались» уже 14 региональных федераций плюс Ассоциация футбольных тренеров.

Почему перезагрузка федерации выгодна Павелко именно сейчас

Однако, отыскивая истинные причины, побудившие Павелко решительно запустить процесс реорганизации ФФУ, вряд ли стоит во главу угла ставить оказанное ему «высокое доверие» со стороны коллективных членов федерации. Помнится, в не таком уж далеком прошлом эти самые коллчлены водрузили на пост главы федерации Анатолия Конькова, а когда политическая ситуация в стране поменялась, имевшие право голоса так же легко и почти единогласно вынесли на футбольный Олимп нынешнего рулевого ФФУ. Наверное, соль ситуации – именно в этом. Прекрасно понимая, что настоящего короля может сыграть лишь преданная свита, Павелко тихим сапом начал менять глав региональных федераций. Однако этот процесс оказался не самым простым, ведь нужно было соблюсти процедурные нормы. В итоге по состоянию на сейчас у действующего главы федерации не найдется и половины верных штыков в регионах. Однако именно сейчас это не суть важно. Ни для кого не секрет, что Павелко – не только ставленник власти, но и один из важных ее представителей. А если власть чувствует себя более-менее в своей тарелке, то и общественные организации не захотят лезть в чужую. Но ситуация в стране может кардинально меняться – в любую сторону, в любой момент. Дабы обезопасить себя от неприятных неожиданностей, глава футбольной федерации и решил запустить механизм реорганизации именно сейчас, когда его положению и статусу почти ничего не угрожает.

Коллчлены, которые не все его? Это не беда. Пока есть админресурс, пока есть возможность этим самым футбольным регионам официально платить 600 тысяч гривен в год, снабжать автомобилями, экипировкой и мячами, эти самые регионы будут колебаться исключительно в фарватере линии партии. Не стоит забывать и о платежах солидарности УЕФА…

Андрей Павелко и Александр Чеферин. Фото: Desporter

Перезагрузка выгодна Павелко именно сейчас еще и потому, что, гипотетически получив власть еще на четыре года, он законно продлевает свои полномочия: по условиям нынешней каденции у него оставалось лишь два года до конца срока, а тут сразу четыре «капнет», что автоматически обезопасит от незаконных посягательств конкурентов при возможной смене политического вектора развития страны.

Ну и, наконец, «зачистка территории» именно сейчас – возможность легально избавиться от «не своих» людей в ближайшем окружении. Прежде всего – от двух первых вице-президентов, которые, видится, были скорее навязаны Павелко, нежели явились плодом его осознанного выбора. Речь идет о Бандурко и Костюченко. Если называть вещи своими именами, то Александр Иванович и Вадим Константинович – давние и проверенные соратники нынешнего почетного президента ФФУ Григория Суркиса. Поговаривают, что с Бандурко нынешнему хозяину офиса на Черепановой горе работается особо некомфортно. И внеочередной Конгресс – отличная возможность избавиться от «инородного тела»: дело в том, что Бандурко уже 70 лет, и по уставу ФФУ, он уже не может из-за этого избираться в любой руководящий орган ассоциации. С Костюченко – сложнее. Молодой, амбициозный, энергичный. Кажется, что он на своем месте. Но все равно остается человеком из вне системы координат Андрея Васильевича. На этот счет существует две противоречивые версии. По одной из них, Павелко и Костюченко уже давно пришли к общему знаменателю, и первый вице-президент стал в «доску своим» для президента, подтверждением чего может служить факт награждения Костюченко на упомянутом Конгрессе Орденом За заслуги. Однако, по другой информации, Вадим Константинович продолжает играть в свою игру. Невзирая на доверие и награды.

«Почти», способное изменить порядок вещей

Проверить истинность этих предположений на данный момент практически невозможно. Как и утверждать, что Павелко останется единственным претендентом на пост главы ФФУ. Как было сказано выше, положению Андрея Васильевича сейчас почти ничего не угрожает. Настал черед рассмотреть это таинственное «почти».

В кулуарах ФФУ поговаривают, что свое веское слово может сказать почетный президент организации Григорий Суркис. До поры до времени Григория Михайловича устраивала роль почетного руководителя федерации, ведь главная его ипостась была серьезней – пост вице-президента УЕФА. Вполне возможно, что Суркис и Павелко и дальше (то есть после перевыборов) изображали бы созидательный тандем, если бы не одно «но». Дело обстоит таким образом, что через два года срок полномочий Григория Михайловича на посту вице-президента УЕФА истечет. Чтобы баллотироваться на новый срок, Суркису, по новому уставу Европейского футбольного Союза, нужно иметь активную должность в своей национальной ассоциации. Проблема в том, что должность «почетный президент» таковой априори не является. «Активная» — это либо президент, либо вице-президент, либо генеральный секретарь. То бишь, если Суркис-старший намерен и дальше работать в УЕФА (а сведений, уличающих его в обратном, нет), ему нужно что-то менять в своем «украинском» статусе.

Видится, что самый простой путь в этом направлении – стать первым вице-президентом ФФУ. Вместо Бандурко. Это тот случай, когда все волки окажутся сыты. Однако существует вполне резонный аргумент против: Суркису будет очень тесно в сковывающих рамках вице-президентства, поскольку он давно привык властвовать единолично. Поэтому не исключено, что Григорий Михайлович может устроить многоходовку. Благо, что в этом он – дока. Тем более, что своих людей в коллчленах у него предостаточно. Важно ведь не то, кого ты выдвигаешь на царство, главное – за кого ты потом голосуешь. Ведь если выборы главы федерации не будут безальтернативными, уставом предусмотрено тайное голосование.

Резюмируя, можно констатировать следующее: на данный момент именно Павелко является реальным (и единственным) претендентом на пост главы ФФУ. Сыграв на опережение, Андрей Васильевич может убить сразу несколько зайцев. А там, чем черт не шутит, самому замахнуться на высокую должность в УЕФА. Однако, исходя из устава федерации, регистрация кандидатур претендентов на президентское кресло официально закрывается за четыре недели до даты конгресса. То есть, вполне возможно, что тролль из табакерки еще успеет выскочить. Многое будет зависеть от позиции Суркиса, от его желания/нежелания наступать на болевые точки товарищей, находящихся у футбольной кормушки. Или от умения/неумения Павелко идти на уступки.

Как бы ни развивались события в дальнейшем, будет интересно. Только вот, как сказал классик, реформа календаря не сокращает срок беременности…

Валерий ВАСИЛЕНКО