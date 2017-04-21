Джанлуиджи БУФФОН: «Лучше будет сыграть с Монако или Реалом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хочет, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов туринцам попались «Монако» или «Реал».
«Возможно, лучше будет встретиться с «Монако» или «Реалом», которые тратят немало сил на борьбу в своих национальных первенствах. Они не смогут прибегать к ротации состава столь же легко, как «Атлетико», место которого в чемпионате уже почти определено, а потому он может предоставить отдых ряду футболистов перед матчами Лиги чемпионов», – сказал Буффон.
Источник — УЕФА
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Место еще не определено.
В добавок Реал в последнем туре выставил как раз резервный состав. Да и в предпоследнем играла далеко не основа.
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