По делу о взрывах у автобуса Боруссии Д задержали гражданина России

В федеральной земле Баден-Вюртемберг задержан предполагаемый участник нападения на автобус «Боруссии». По данным следствия, 28-летний гражданин РФ Сергей В. не является экстремистом и действовал из корыстных побуждений.

Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали мужчину, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» вечером 11 апреля. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, предполагаемый исполнитель атак, 28-летний Сергей В., являющийся одновременно гражданином России и Германии, проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из корыстных побуждений.

Задержание стало результатом совместных действий федеральной прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовом секторе.

Вероятная цель - обрушить акции «Боруссии»

Вероятный мотив мужчины заключался в том, чтобы инцидент повлек за собой обрушение акций «Боруссии», благодаря чему В. надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе. По информации Spiegel Online, подозреваемый взял потребительский кредит и 11 апреля приобрел 15 тысяч опционных сертификатов сроком действия до 17 июня 2017 года общей стоимостью 78 тысяч евро, необходимых для последующего приобретения и реализации ценных бумаг. Торговая операция была проведена в интернете через IP-адрес отеля «L`Arrivée», где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он забронировал номер.

По данным следователей, обвиняемый не состоял в связях с террористической группировкой «Исламское государство», но хотел направить правоохранительные органы по ложному следу, замаскировав инциденты со взрывами под теракт ИГ.

Вечером 11 апреля, накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако», возле автобуса футбольного клуба «Боруссии» в Дортмунде взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник команды Марк Бартра и находившийся поблизости полицейский.

По сведениям газеты Bild, накануне преступления Сергей В. прибыл в отель «L`Arrivée». Взрывные устройства он привел в действие с помощью пульта дистанционного управления. Служащим отеля мужчина запомнился из-за двух обстоятельств. Вскоре после взрыва, когда среди постояльцев началась паника, он спокойно вошел в гостиничный ресторан и заказал стейк. Кроме того, Сергей В. был недоволен своим номером, окна которого не выходили на улицу, в итоге он согласился разместиться в комнате на самом верхнем этаже отеля, откуда можно было наблюдать за происходящим на улице, а также привести в действие бомбы.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают двух возможных пособников Сергея В. Они арендовали в городе Фройденштадте автомобиль, на котором, как предполагает следствие, могли быть доставлены взрывные устройства в Дортмунд.