Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус теперь вызывает страх и уважение»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов.
«Думаю, речь нужно вести не о том, кого нам не хотелось бы получить в соперники, а о том, что встречи с нами хотели бы избежать все три другие команды. «Ювентус» теперь вызывает страх и уважение - и даже больше после победы над «Барселоной». Наша цель - играть в финале в Кардиффе», – сказал Бонуччи.
Источник — УЕФА
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