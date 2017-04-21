Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус теперь вызывает страх и уважение»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов.

«Думаю, речь нужно вести не о том, кого нам не хотелось бы получить в соперники, а о том, что встречи с нами хотели бы избежать все три другие команды. «Ювентус» теперь вызывает страх и уважение - и даже больше после победы над «Барселоной». Наша цель - играть в финале в Кардиффе», – сказал Бонуччи.