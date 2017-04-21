Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус теперь вызывает страх и уважение»

Цель туринского клуба – выход в финал Лиги чемпионов

  • 21.04.2017 12:19
  • 171 просмотров
  • 0 комментария
Метки
forzaitalianfootball.com. Леонардо Бонуччи
© forzaitalianfootball.com. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов.

«Думаю, речь нужно вести не о том, кого нам не хотелось бы получить в соперники, а о том, что встречи с нами хотели бы избежать все три другие команды. «Ювентус» теперь вызывает страх и уважение - и даже больше после победы над «Барселоной». Наша цель - играть в финале в Кардиффе», – сказал Бонуччи.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.