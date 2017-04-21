Сергей ЯЩЕНКО: «Шахтер будет заниматься футбольным творчеством»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Ященко поделился ожиданиями от поединка 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится в пятницу в 20:00.

«Матчи Динамо с Шахтером всегда были интересны. Независимо ни от места, которое они занимали, ни от количества очков в копилке. Самоотверженно сражались мы с киевлянами и в 90-х. Тогда конкурировать с бело-синими в борьбе за чемпионство не мог практически никто, но это никак не влияло на остроту наших отношений.

Сейчас в поединке на Олимпийском вновь сойдутся две лучшие команды Украины, однако есть один нюанс — Шахтер, считаю, уже обеспечил себе золото чемпионата, а значит, в поединке с Динамо будет чувствовать себя спокойно, имея возможность заниматься настоящим футбольным творчеством.

Думаю, никто в этой встрече не будет владеть явным преимуществом, а ее судьбу решат лидеры. Все будет зависеть от игры Ярмоленко и Гармаша с одной стороны и Марлоса, Тайсона, Срны и Степаненко — с другой. Надеюсь, все эти ребята, которые являются еще и игроками своих сборных, проявят себя наконец-то не только в матчах с Олимпиком, Зиркой и Александрией», – отметил Ященко.