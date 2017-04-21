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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Стадион на Крестовском невероятен и великолепен»

Но газон на новой арене специфический, считает тренер «Зенита»

  • 21.04.2017 11:57
  • 1528 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») великолепен и практически не имеет изъянов, но газон на нем специфический. Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

В субботу новый стадион примет первый официальный матч - «Зенит» в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. В четверг сине-бело-голубые провели на новой арене первую тренировку.

«Мы вчера просто проверили поле, его состояние; поле специфическое - молодая трава, возможно, газон будет рваться. Познакомились с раздевалками, после этого провели настоящую тренировку на базе в Удельной», - рассказал Луческу.

«Стадион на Крестовском невероятен, великолепен, практически без изъянов, комфортабельный, очень впечатляет, чисто футбольный. Крыша очень высоко, этого не чувствуется, посмотрим как будет во время игры, когда бегаешь. Хорошо, что под крышей, так он защищен от непогоды, можно играть в любое время года. Публика ближе к полю, чем на нашем старом стадионе, будет больше поддержки», - также поделился впечатлениями румынский специалист.

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК «Зенит».

Источник — ТАСС

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Комментарии
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 21.04.2017 12:08
    +2
    походу, стекломой на цыгана действует нехило раз он гнилой кизяк называет великолепным и невероятным.
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    romario9090
      romario9090, 21.04.2017 12:16
    +3
    Мірча ЛУЧЕСКУ: «Стадіон на Крестовському неймовірний , бо там є сектор для метання шапки )))»
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    Jeck
      Jeck, 21.04.2017 12:39
    +1
    romario9090, 21.04.2017 12:16
    Мірча ЛУЧЕСКУ: «Стадіон на Крестовському неймовірний , бо там є сектор для метання шапки )))»
    І спеціально обладнанні кімнати для циганського ниття
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 21.04.2017 13:11
    0
    Хоть восхваляй , хоть вылизывай . - всё равно "дранг нах вестен"!
    Ссылка
    Олег Сергеич
    online
      Олег Сергеич, 21.04.2017 13:20
    0
    завтра проиграют и будет ныть, что стадион хреновый.
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    Олег Сергеич
    online
      Олег Сергеич, 21.04.2017 13:22
    0
    Олег Сергеич, 21.04.2017 13:20
    завтра проиграют и будет ныть, что стадион хреновый.
    "нам не давала показывать свою игру молодая трава и не хватало 10 метров ширины поля для ширины атак"
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