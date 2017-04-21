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Генк планирует выкупить Малиновского у Шахтера

На трансфер украинского полузащитника бельгийский клуб потратит около 2 миллионов евро

  • 21.04.2017 11:53
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Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Генеральный директор Генка Димитри Де Конде прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Руслана Малиновского, который принадлежит Шахтеру.
 
«Срок его аренды истекает 10 июня, но это формальность, которую мы уладим», – сказал Де Конде.
 
Ранее сообщалось, что Генк планирует выкупить Малиновского у Шахтера. По имеющимся из СМИ сведениям известно, что опция по выкупу контракта Малиновского для Генка составляет 2 миллиона евро.
 

Источник — Шахта

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