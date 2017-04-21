Генеральный директор Генка Димитри Де Конде прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Руслана Малиновского, который принадлежит Шахтеру.
«Срок его аренды истекает 10 июня, но это формальность, которую мы уладим», – сказал Де Конде.
Ранее сообщалось, что Генк планирует выкупить Малиновского у Шахтера. По имеющимся из СМИ сведениям известно, что опция по выкупу контракта Малиновского для Генка составляет 2 миллиона евро.
Источник — Шахта
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