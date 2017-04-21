Юрий МАКСИМОВ: «Динамо даст бой Шахтеру»

Известный украинский тренер Юрий Максимов поделился прогнозами о матча 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится в пятницу в 20:00.
«Такой матч все ожидают с большим нетерпением. Встретились вот с бывшим футболистом Шахтера Геннадием Орбу, поговорили с ним о том, что увидим в пятницу. Решили, что поединок завершится всухую — 0:0. Шучу…
А если серьезно, то, считаю, Динамо даст бой Шахтеру. И это не громкие слова. Сужу по состоянию бело-синих на данный момент. Учтите, я не беру в расчет матчи предыдущих туров. Они не показатель — ни для Динамо, ни для Шахтера. Все нужно будет показать именно в этой конкретной битве. От кого жду чего-то особенного? Наверное, от Гармаша. Его игра весной мне действительно нравится. А вот у горняков козырь остался тот же — бразильцы», – считает Максимов.
Источник — zbirna.com
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