Юрий ВЕРНИДУБ: «Черноморец не случайно взял семь очков в трех играх»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед игрой с «Черноморцем» ответил на несколько вопросов.

- Юрий Николаевич, во второй части чемпионата у «Черноморца» пока что никто не смог отобрать три очка. «Моряки» разошлись вничью с «Олимпиком» и победили «Шахтёр» и «Александрию»…

- Команда действительно очень серьёзная. Показывает хорошую, уверенную игру. «Черноморец» - разноплановая команда. Они здорово обороняются. Это один из лучших коллективов в оборонительном плане в этой первой шестёрке по итогам трёх туров. И конечно ещё один плюс у соперника – быстрый выход из обороны в атаку. Все футболисты скоростные и техничные. Не могу сказать, что это молодая команда, потому что, если говорить в целом, то средний возраст не менее 24 лет. По сути, это наиболее футбольный возраст. Александр Бабич проводит хорошую работу.

Мы настраиваемся серьёзно. Понимаем, что не случайно «Черноморец» взял семь очков в первых трёх играх второго круга.

- Мы говорили об обороне. Если взять атакующие действия соперника в последних матчах, то видим, что атакуют одесситы не много, но довольно успешно…

- Я думаю, на меня не обидятся ни команда, ни тренер, но на данный момент присутствует у «Черноморца» и фарт. А это немаловажный спортивный фактор. При минимальном количестве ударов по воротам они добиваются того результата, который им необходим. Нужно было забить два мяча для того, чтобы обыграть «Шахтёр», они их забили. Хотя первыми и пропустили. Но голову не опустили. Забили прекрасный гол после розыгрыша аута. Был шикарный удар Андриевского. Плюс провели хорошую контратаку, когда Марлос обрезался в центре поля, после которой забил Элиас. «Шахтёр» имел тоже достаточно моментов, но не забил потому что одесситы хорошо оборонялись и на их стороне была удача.

- Если говорить об игре с «Александрией», то у соперника выделим Коркишко. Против «Шахтёра» две голевых на счету Хобленко. На кого вы обращаете внимание прежде всего при подготовке?

- Сложно кого-то выделить. Подобные результаты – заслуга всей команды. И главного тренера. Ему удалось объединить коллектив и все идут к одной цели.

- В матче с «Динамо» поле из-за травм у нас покинули Иван Петряк и Желько Любенович. Восстанавливается Вячеслав Чечер и Алексей Шевченко. Расскажите, как дела у ребят…

- Вячеслав Чечер не сыграет точно. У него растяжение задней поверхности бедра. Есть проблемы и у Желько Любеновича. У него сложности с боковой связкой. Хорошо, что нет надрыва. Просто ушиб. Но он тоже не сможет нам помочь. Иван Петряк вернулся в общую группу и работает вместе со всеми. У Алексея Шевченко, как я и говорил ранее, проблемы со спиной. С командой он не тренируется, а работает по индивидуальному графику. Игроков у нас достаточное количество. Постараемся восполнить потери.