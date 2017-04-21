Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Ювентус может выиграть Лигу чемпионов»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро верит в то, что его бывший клуб способен выиграть Лигу Чемпионов.
«Ювентус» отдал всех себя, чтобы не пропустить от «Барселоны». Клуб во второй раз достиг полуфинала Лиги Чемпионов за три года, это очень важное событие. Два года назад «Ювентус» выглядел слабее по сравнению с «Барсой». Ребята защищались как великая команда, показав, что клуб построен для победы в Лиге Чемпионов», – сказал Дель Пьеро.
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