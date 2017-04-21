Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор ВАЦКО: «Давно ничего про Теодорчика не слышно»

Украинский журналист потроллил нападающего «Андерлехта»

  • 21.04.2017 11:04
  • 866 просмотров
  • 4 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко
Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал низкую результативность бывшего футболиста киевского «Динамо» Лукаша Теодорчика, который не так давно подписал полноценный контракт с «Андерлехтом».
 
- Что-то давно ничего про Теодорчика не слышно. У него 4 гола в 15-ти матчах в 2017-м году и недовольство, что партнеры отдают мало пасов.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 21.04.2017 11:10
    0
    Сглазили!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    denistorm
      denistorm, 21.04.2017 11:39
    0
    вчера пас отдал
    Ссылка
    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 21.04.2017 11:47
    0
    Вчера очень не плохо смотрелся с МЮ. Вачко,купи очки...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 21.04.2017 11:51
    0
    травма была, период после травмы не всегда простой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.