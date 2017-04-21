Виктор ВАЦКО: «Давно ничего про Теодорчика не слышно»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал низкую результативность бывшего футболиста киевского «Динамо» Лукаша Теодорчика, который не так давно подписал полноценный контракт с «Андерлехтом».

- Что-то давно ничего про Теодорчика не слышно. У него 4 гола в 15-ти матчах в 2017-м году и недовольство, что партнеры отдают мало пасов.