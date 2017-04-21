Максим ШАЦКИХ: «Не сомневаюсь в победе Динамо над Шахтером»

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от поединка команды Сергея Реброва с донецким «Шахтером», который состоится в пятницу в 20:00.

- Чем запомнились вам прежние поединки с участием «Динамо» и «Шахтера»?

- Встречи с «Шахтером» запомнились принципиальностью. Дерби есть дерби. Так всегда было, есть и будет. Наши поединки во все годы, проведенные мною в киевском клубе, отличались накалом и драматичностью. Соперничество шло мяч в мяч, очень крупно никто не выигрывал. Голы были всегда, не помню, чтобы мы когда-то сыграли 0:0. Хватало и зрелищности.

- Считаете ли исчерпанной чемпионскую гонку?

- Глупо об этом сейчас говорить. Думаю, еще ничего не ясно, ведь командам в чемпионате играть и играть! Вот и «Динамо» теряло очки там, где, казалось, невозможно их потерять. Всякое бывало. Недавно и «Шахтер» в игре с «Черноморцем» недосчитался очков. Что касается золотой гонки, то у киевлян впереди еще две встречи с «Шахтером», а горнякам предстоит поединок с «Зарей». Вот если по очкам лидер будет недосягаем, мы с вами поговорим о досрочном чемпионе. А пока - рано.

- Каким вам видится предстоящий поединок?

- Надеюсь, матч как всегда будет напряженным. Уверен, что голы обязательно будут. Как уверен и в том, что «Динамо» покажет достойный уровень игры. Даже не сомневаюсь, что киевляне победят. Хотя сделать это будет непросто, ведь «Шахтер» - непростая команда. Но на данном этапе «Динамо» ничем не хуже. Мне нравится, что обе эти команды играют в открытый футбол. Никто не выстраивает оборонительные редуты, все стараются как атаковать, так и обороняться. Для зрителей это должно быть интересно.