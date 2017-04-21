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Даниэль КАЛИДЖУРИ: «Шальке поставил на кон все»

Игрок немецкого клуба разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы

  • 21.04.2017 10:47
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ran.de. Даниэль Калиджури
© ran.de. Даниэль Калиджури

Футболист «Шальке» Даниэль Калиджури поделился впечатлениями об итогах ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (3:2). Ведя 3:0 к началу второго овертайма, «Шальке» пропустил дважды и остался без полуфинала.

«Думаю, наши лица всё говорят об этой игре. Нам хотелось провести её не так, как первую встречу и нам это удалось. После 90 минут основного времени мы вели 2:0 и заслуженно забили третий мяч. Не могу сказать, что именно с нами случилось, когда «Аякс» забивал. Из-за разочарования я не могу подобрать правильные слова. Мы всё поставили на кон, но не смогли забить четвёртый мяч, к сожалению», – сказал Калиджури после матча.

Источник — ФК Шальке

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