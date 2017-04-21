Иван ГЕЦКО: «Победа нужнее Динамо, чем Шахтеру»

Иван Гецко отметил, что киевлянам есть что доказывать, а также рассказал о главном преимуществе горняков.

«Когда встречаются две ведущие команды чемпионата, два гранда, это всегода интересно. И не важно, кто на каком месте и идет и какой разрыв между ними по очкам. Лично я жду зрелищной игры, не сомневаюсь, что будет много голов. Одним есть что доказывать, а другие и так понимают важность поединка. Хочется также, чтобы наши «люди в черном» не наделали глупостей. Как показали матчи в Лиге чемпионов, даже там есть некомпетентные личности, которые не понимают меру ответственности в футболе».

«Нужней всего победа сейчас «Динамо», чтобы доказать, что они незаслуженно находятся в таком турнирном положении. Также команда сейчас совершенствуется и ей нужна уверенность в своих силах. «Шахтер» сейчас не в лучшей форме, но, если говорить о шансах, думаю, они 60%-40% в пользу горняков. Все же подбор футболистов на более высоком уровне. И тут свою роль может сыграть мастерство».