Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «При 3:0 нужно играть аккуратнее»

Маркус Вайнцирль:

- Хочу поблагодарить свою команду за продемонстрированную игру. Мы показали сегодня характер. Очень горько проигрывать, когда ты так сражаешься. Все мы очень огорчены. Мы были близки к итоговой победе, но пропустили гол в том моменте, когда должны были лучше обороняться. Это не упрёк персонально в Матии Настасичу. Если ты ведёшь 3:0, то должен внимательнее и аккуратнее играть, чтобы не пустить соперника в полуфинал.

Впереди нас ожидает непростой матч в Бундеслиге против Лейпцига. Но сейчас нам нужно время, чтобы отойти от этого поражения. У нас была мечта, но её не удалось осуществить. Теперь мы должны как можно быстрее восстановиться и настроиться на следующий матч.

Петер Бос:

- Великолепно чувствуем себя. Я горд за своих парней. Мы провели не лучший свой матч, но всё-таки достигли своей цели. Моя команда продемонстрировала, что в ней играют 10 мужчин с характером. Мы были усталыми, но смогли достичь цели. Вряд ли кто-то думал, что мы сумеем забить ещё и второй мяч. Но мы верили в себя и показали, что находимся в хороших физических кондициях. У меня нет определённого соперника, которого хотелось бы получить в финале. Как выпадет жребий, так мы и будем играть. Не обязательно играть против «Сельты», так как мы уже играли с ними.