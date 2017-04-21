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Ницца не может позволить себе трансфер Беланда

Марокканский полузащитник согласовал условия личного контракта с французским клубом

  • 21.04.2017 10:02
  • 352 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Ницца, Юнес Беланда
© ФК Ницца, Юнес Беланда
Руководство «Ниццы» не может договориться с киевским «Динамо» о выкупе контракта марокканского полузащитника Юнеса Беланда. По условиям соглашения об аренде «Ницца» имеет право выкупить Беланда за 9 миллионов евро, однако пытается договориться с украинцами об уменьшении этой суммы.
 
«Динамо» не хочет отпускать своего футболиста за цену ниже 9-ти миллионов евро, даже несмотря на то, что «Ницца» предлагает оплатить трансфер тремя траншами - по 3 миллиона евро. Французская пресса сообщает, что Беланда успел согласовать условия личного контракта с «Ниццей».
 

Источник — L`Equipe

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Комментарии
    dinozavr1001
      dinozavr1001, 21.04.2017 10:07
    +1
    Никто и не сомневался что из этой клетки невозможно выбраться
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    alegofich
    alegofich, 21.04.2017 10:11
    0
    dinozavr1001, 21.04.2017 10:07
    Никто и не сомневался что из этой клетки невозможно выбраться
    Самі понабирали кредитів - тепер треба віддавати... тому без кредиту будь-ласка...
    але треба спихувати цього лінивця... гравець може нівроку але користі з нього ніякої для динами...
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    seregka1991
      seregka1991, 21.04.2017 10:12
    -1
    dinozavr1001, 21.04.2017 10:07
    Никто и не сомневался что из этой клетки невозможно выбраться
    Та всмысле!? Есть контракт, в котором все четко прописано и скреплено подписями двух сторон. С какого черта ДК должно идти на уступки? (с учетом того еще, за сколько было куплено сие чудо).
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