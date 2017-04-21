Ницца не может позволить себе трансфер Беланда

Руководство «Ниццы» не может договориться с киевским «Динамо» о выкупе контракта марокканского полузащитника Юнеса Беланда. По условиям соглашения об аренде «Ницца» имеет право выкупить Беланда за 9 миллионов евро, однако пытается договориться с украинцами об уменьшении этой суммы.
«Динамо» не хочет отпускать своего футболиста за цену ниже 9-ти миллионов евро, даже несмотря на то, что «Ницца» предлагает оплатить трансфер тремя траншами - по 3 миллиона евро. Французская пресса сообщает, что Беланда успел согласовать условия личного контракта с «Ниццей».
Источник — L`Equipe
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але треба спихувати цього лінивця... гравець може нівроку але користі з нього ніякої для динами...
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