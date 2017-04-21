Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ротань приступил к тренировкам

Капитан сборной и Днепра серьезно готовится к полуфинальному поединку Кубка Украины

  • 21.04.2017 09:43
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

Лидер днипровского Днепра Руслан Ротань приступил к тренировкам в общей группе. Впрочем, работает он пока не в полную силу, травма голеностопа немного дает о себе знать. Тренеры днепрян, скорее всего, поберегут своего капитана, и он пропустит ближайший поединок чемпионата против полтавской Ворсклы. В среду, 26 апреля, у синих намного важнее игра — в полуфинале Кубка Украины, с Шахтером.
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.