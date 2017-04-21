Лидер днипровского Днепра Руслан Ротань приступил к тренировкам в общей группе. Впрочем, работает он пока не в полную силу, травма голеностопа немного дает о себе знать. Тренеры днепрян, скорее всего, поберегут своего капитана, и он пропустит ближайший поединок чемпионата против полтавской Ворсклы. В среду, 26 апреля, у синих намного важнее игра — в полуфинале Кубка Украины, с Шахтером.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.