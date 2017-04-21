Жизнь вне эль класико: баскское дерби и вызов для Севильи

Когда в 14-м туре Примеры андалусийская «Гранада» принимала соседей из Севильи, едва ли кто-то мог предположить, что «Гранаде» удастся победить. Оно и неудивительно – в матче команд, отрыв между которыми составлял 22 зачетных пункта, казалось, все было очевидно.

К 14-му туру в активе у «Гранады» не было ни одной победы, и матч против третьей команды Примеры казался заведомо проигранным.

Однако уже с первых минут стало понятно, что матч для «Севильи» не будет таким простым, как предполагалось. «Гранада» активно атаковала гостевые ворота, создав несколько опасных моментов на старте поединка. Хозяевам удалось забить «Севилье» два гола, что помогло «Гранаде» добыть первую победу за 14 туров Примеры.

В последнее время с «Гранадой» у «Севильи» складываются весьма «странные» отношения. В четырех последних играх Примеры севильцы не могут переиграть «Гранаду» - 3 поражения и одна ничья в активе у «рохи-бланкос».

Без травмированных Тремулина, Насри, Витоло и Рами «Севилья» будет пробовать прервать неудачную серию против «насридов». Ингасон и Вакасо дисквалифицированы у «Гранады»; а Артем Кравец пропустит матч из-за травмы.

У «Гранады» под конец сезона всегда вырастают «зубы» - команда начинает настоящую борьбу за выживание за пару туров до конца сезона. И что парадоксально – андалусийцам это удается. Удастся ли на пути к сохранению прописки в Примере обыграть «Севилью» - узнаем в пятницу, в 21:45.

«Севилья» - «Гранада»

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Матч первого круга: «Гранада» – «Севилья» - 2:1

П1 - 1.16 Х - 8.25 П2 - 15.75

Матч первого круга между «Валенсией» и «Малагой» получился весьма событийным – команды на двоих забили четыре гола, а поединок закончился ничейным счетом.

В матче 33-го тура ни «Валенсия», ни «Малага» не мотивированы на победу, так что не зря букмекерские конторы предрекают ничью в этом матче.

Обе команды уже решили свои турнирные задачи – «Малага» и «Валенсия» едва ли проиграют все оставшиеся матчи (что вывело бы их в зону вылета), но все же на ошибку право имеют.

«Малага» может нарекать на отсутствие целого ряда исполнителей. Точно не сыграют Коне, Аньор, Маэстрэ; под вопросом Велигтон, Торрес, Рикка, Родригес и Камени. В случае отсутствия последнего, в составе «Малаги» появится Денис Бойко.

За противостоянием «Малаги» и «Валенсии» следите в субботу, в 14:00.

«Малага» - «Валенсия»

Стадион: «Ла Росаледа»

Матч первого круга: «Валенсия» - «Малага» - 2:2

П1 - 2.29 Х - 3.47 П2 - 3.22

Помимо «эль класико», в рамках 33-го тура состоится еще одно мадридско-каталонское противостояние. Да, не под столь острым соусом, как битва «Реала» и «Барселоны», но все же заслеживающее внимания.

Продолжит программу тура игра между каталонским «Эспаньолом» и мадридским «Атлетико». Каталонцы выиграли последние четыре матча Ла Лиги подряд – их лучший результат с февраля 2013.

Зато у Гризманна есть дополнительный стимул в этом матче – француз достиг отметки в 99 мячей в Ла Лиге и может уже в рамках 33-го тура стать вторым французом, который достиг отметики в 100 мячей после Карима Бензема.

«Атлетико» все еще не оставляет надежд (небезосновательно) побороться за бронзу чемпионата, так что мадридцы приложат максимум усилий, чтобы добыть победу в отчетном матче.

«Эспаньол» - «Атлетико» Мадрид

Стадион: «Корнелья Эль Прат»

Матч первого круга: «Атлетико» – «Эспаньол» - 0:0

П1 - 5.23 Х - 3.68 П2 - 1.75

Закончит программу тура баскское дерби – противостояние «Эйбара» и «Атлетика». Команды соседствуют в турнирной таблице.

В матче первого круга «Атлетик» на своем поле провел шикарный матч против «Эйбара». Беньят тряхнул стариной и забил шикарнейший гол со штрафного в концовке первого тайма. В начале второй сорокапятиминутки Иньяки Вильямс получил мяч в центре поля и на сумасшедшей скорости, минуя всех защитников «Эйбара» прорвался к воротам соперника, Риесго не сыграл на выходе и Вильямс с легкостью удвоил преимущество своей команды.

На 70-й минуте «Эйбару» удалось отквитать один гол, правда, особо это «оружейникам» не помогло. Уже в концовке матча «Атлетик» забил третий гол в ворота «Эйбара», опередив «оружейников» в турнирной таблице.

В этом сезоне «Эйбар» уже забил 52 гола – лучший результат «оружейников» за все сезоны в Примере. Смогут ли они улучшить свой результат – узнаем в понедельник, в 21:45.

«Эйбар» - «Атлетик» Бильбао

Стадион: «Ипуруа»

Матч первого круга: «Атлетик» – «Эйбар» - 3:1

П1 - 2.56 Х - 3.43 П2 - 2.83

Анонс «эль класико» читайте в отдельном материале