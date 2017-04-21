Андрес ИНЬЕСТА: «Барсе нужно обыгрывать Реал»

2 Crusaider, 21.04.2017 09:20А возглавление Днепра - это, судя по всему, исключение ;)

Спасибо за инфу. "Все об этом пишут,..." - так понимаю, что эти же СМИ писали, что Брей...

Тебе директор фсб сообщил, что они непричем? Ну а то, что террорист из московии, ни для кого не с...

В тексте неточность. Он хотел заработать на понижении акций Боруссии, для этого даже взял потреби...