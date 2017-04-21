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Андрес ИНЬЕСТА: «Барсе нужно обыгрывать Реал»

Полузащитник «Барселоны» - о предстоящем матче против мадридского «Реала»

  • 21.04.2017 09:20
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  • 2 комментария
Метки
fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста
© fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста
Накануне Эль Классико с прессой пообщался капитан «Барселоны» Андрес Иньеста.
 
- Мы сыграли слабо в первой игре, однако во втором матче попытались сделать всё, чтобы добиться нужного результата. Команда очень благодарна своим болельщикам, и нам очень больно за них. Теперь «Барселоне» нужно побеждать «Реал», это наша последняя возможность. «Реал» зависит от собственных результатов, но «класико» всегда отличается от других матчей.
 

Источник — Sport.ua

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