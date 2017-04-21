Андрес ИНЬЕСТА: «Барсе нужно обыгрывать Реал»

Накануне Эль Классико с прессой пообщался капитан «Барселоны» Андрес Иньеста.
- Мы сыграли слабо в первой игре, однако во втором матче попытались сделать всё, чтобы добиться нужного результата. Команда очень благодарна своим болельщикам, и нам очень больно за них. Теперь «Барселоне» нужно побеждать «Реал», это наша последняя возможность. «Реал» зависит от собственных результатов, но «класико» всегда отличается от других матчей.
Источник — Sport.ua
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