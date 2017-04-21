Сергей РЕБРОВ: «Некоторые ребята ожили прямо на глазах»

В последний раз «Динамо» выигрывало у «Шахтера» в чемпионате страны еще осенью 2014 года. С тех пор было пять матчей. Две ничьи и три поражения. Три забитых мяча и 10 пропущенных. Такая вот неутешительная статистика — пожалуй, главная мотивация для наставника киевлян Сергея Реброва. Впрочем, свой разговор с главным тренером бело-синих мы начали с обсуждения последних поединков Лиги чемпионов.

— Сергей Станиславович, после такой насыщенной еврокубковой недели украинских болельщиков ждет настоящий десерт — матч Динамо — Шахтер. Полезно смотреть Лигу чемпионов и Лигу Европы перед такой игрой?

— Поединки таких турниров всегда полезно смотреть — не только перед нашей встречей с горняками. Конечно, на примере ведущих команд мира ты чему-то учишься, находишь что-то новое. Но самое главное, что присутствует в таких матчах, — максимальная отдача на поле. Вот поэтому болельщики от них и в восторге. Там они всегда увидят высочайшее индивидуальное мастерство, но никогда не увидят, чтобы кто-то убрал ногу или ушел от борьбы.

— Как вы считаете, кто теперь фаворит Лиги чемпионов?

— Мне симпатичны все команды, которые вышли в полуфинал, и каждая из них может претендовать на выигрыш трофея. Понравилось, как действовал Ювентус в ответном поединке с Барселоной. Как футболисты играли в обороне, как прессинговали и как строили атаки. Впечатлил футбол в исполнении Реала — если сливочным давать пространство, остановить их сложно. Но и Атлетико с Монако не стоит списывать со счетов. Так что я жду интересных полуфиналов.

— Украинские болельщики тоже этого ждут, но сейчас у них на повестке дня — национальное дерби. Что вас беспокоит накануне встречи с Шахтером?

— Особо — ничего. Меня, напротив, радует, что наши футболисты своей игрой стараются вернуть болельщиков на стадион. Надеюсь, что в матче с горняками зрители увидят то желание играть в футбол, которое появилось в последних поединках. Видно, что некоторые ребята ожили прямо на глазах, стали по-другому отдаваться игре и получать от нее удовольствие.

— Неужели все дело в изменении тактической схемы?

— Поменялись качество и интенсивность игры в исполнении отдельных футболистов. Повысилась активность в атаке, и, как следствие, мы стали чаще создавать голевые моменты и забивать мячи. А за счет большего количества игроков в обороне мы предотвратили много контратак на наши ворота. Осенью их было более чем достаточно.

— А может, это разговоры о вашем возможном уходе подстегнули команду, которая не хочет с вами прощаться?

— Не думаю. Я и раньше ощущал поддержку своих футболистов. Наверное, ребята видят, что я работаю с чистым сердцем и, чем могу, стараюсь помочь киевскому Динамо в целом и каждому из них в отдельности. Не могу сказать, что до того, как мы поменяли структуру игры, исполнители не выкладывались на поле, но психология у них точно изменилась. Стало больше уверенности в своих силах. Даже если у нас что-то не получается с первых минут, особенно с командами, которые обороняются большим количеством игроков, ребята находят в себе силы прибавить по ходу матча. Но я не могу сказать, что они стали по-другому относиться ко мне или к тренировочному процессу.

— В поединке с Зарей, самым сильным соперником после перехода на новые тактические рельсы, у вас хватало ошибок в обороне. Вы их разобрали?

— Безусловно. В этом году это был первый противник, который пытался нас прессинговать, и нам было непросто. До того мы с этим не сталкивались. Такие матчи нужны, они полезны.

— Вы уступили луганчанам в контроле мяча…

— Ничего страшного. Зато у нас было достаточно моментов. Реализовали только один, но самое главное, что не пропустили.

— Сергей Станиславович, в процессе подготовки к встрече с Шахтером вы посмотрели немало матчей соперника. Какой из них наиболее показателен?

— Конечно, это поединок с Зарей, которая действовала примерно по нашей схеме. Луганчане оказали горнякам достойное сопротивление, а в остальных матчах чемпионата Шахтер проводит в атаке около 80% времени. Так что игра с командой Юрия Вернидуба была наиболее информативной.

— Вы согласны, что после дисквалификации Фреда оранжево-черные существенно изменились? Без него это совсем другая команда…

— В какой-то мере это действительно так, но у Шахтера достаточно квалифицированных исполнителей, способных его заменить. Считаю, что и Тарас Степаненко, и Максим Малышев — это настоящие работяги, которые полностью подчинены интересам команды. Возможно, в атаке они не так эффективны, но в обороне точно действуют не хуже Фреда.

— Что, по-вашему, будет самым важным в этой игре?

— Концентрация в каждом моменте. Когда встречаются примерно равные команды, этот фактор выходит на первый план. Судьбу такой встречи может решить любой эпизод.

— Отсутствие давления турнирной таблицы может сыграть вам на руку?

— Я с вами не согласен — в таких поединках давление присутствует всегда. Тут в таблицу никто не смотрит. Уверен, что придет много болельщиков, а мы перед ними в долгу. Мы будем играть на победу.