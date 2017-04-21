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Андрей ЛУНИН: «Только Нойер лучше Пятова»

Вратарь «Днепра» рассказал о своих кумирах в футболе

  • 21.04.2017 08:42
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ФК Карпаты. Андрей Лунин
© ФК Карпаты. Андрей Лунин
Голкипер «Днепра» Андрей Лунин — о тех, кого он считает лучшими во вратарской профессии.
 
— По части игры ногами Пятову равных нет?
— Это факт. В этом элементе только Нойер лучше Пятова. Это два таких игровика, которые выделяются в мире. Остановить и отдать могут всё, а вот проявлять хладнокровие в критических ситуациях способны только Нойер и Пятов.
 
— Пятов еще долго будет номером один в сборной?
— Все от него зависит.
 
— То есть от конкурентов не зависит ничего?
— Если вратарь встал и стоит в воротах длительное время, играет без ошибок, надежно и подходит тренеру, то «выбить» его невероятно сложно, особенно в сборной. Кстати, у нас сильная вратарская школа. Бойко — топ-вратарь, о котором наслышаны в Европе.
 
— Если помечтать, то в каком году вы посадите на банку Пятова?
— Буду работать, а там посмотрим.
 
— Три лучших вратаря мира на данный момент?
— Де Хеа номер один. Буффон и Касильяс делят второе. Они и в 40 показывают по-прежнему высочайший уровень игры, как в 25 лет. За ними — Нойер.
 
— На кого равняется Лунин?
— В игре ногами и чтении игры на Нойера, а на линии стараюсь быть похожим на Де Хеа.
 
— Кто из топовых, котирующихся вратарей переоценен?
— Если вратарь играет в топ-команде, он априори слабым быть не может. Взять хотя бы Браво, который потерял место в основе «Манчестер Сити» — он классный вратарь. Тот уровень, который он показывал в «Барселоне», заслуживает всяческих похвал. Я думаю, когда он адаптируется в Англии, у него будет полный порядок.
 
— Какая страна номер один в этом деле?
— Германия и Испания. Дальше Англия и Италия. Доннарумме 18 лет, а он уже три матча сыграл за сборную Италии.
 

Источник — MatchDay

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