Андрей ЛУНИН: «Только Нойер лучше Пятова»

Голкипер «Днепра» Андрей Лунин — о тех, кого он считает лучшими во вратарской профессии.

— По части игры ногами Пятову равных нет?

— Это факт. В этом элементе только Нойер лучше Пятова. Это два таких игровика, которые выделяются в мире. Остановить и отдать могут всё, а вот проявлять хладнокровие в критических ситуациях способны только Нойер и Пятов.

— Пятов еще долго будет номером один в сборной?

— Все от него зависит.

— То есть от конкурентов не зависит ничего?

— Если вратарь встал и стоит в воротах длительное время, играет без ошибок, надежно и подходит тренеру, то «выбить» его невероятно сложно, особенно в сборной. Кстати, у нас сильная вратарская школа. Бойко — топ-вратарь, о котором наслышаны в Европе.

— Если помечтать, то в каком году вы посадите на банку Пятова?

— Буду работать, а там посмотрим.

— Три лучших вратаря мира на данный момент?

— Де Хеа номер один. Буффон и Касильяс делят второе. Они и в 40 показывают по-прежнему высочайший уровень игры, как в 25 лет. За ними — Нойер.

— На кого равняется Лунин?

— В игре ногами и чтении игры на Нойера, а на линии стараюсь быть похожим на Де Хеа.

— Кто из топовых, котирующихся вратарей переоценен?

— Если вратарь играет в топ-команде, он априори слабым быть не может. Взять хотя бы Браво, который потерял место в основе «Манчестер Сити» — он классный вратарь. Тот уровень, который он показывал в «Барселоне», заслуживает всяческих похвал. Я думаю, когда он адаптируется в Англии, у него будет полный порядок.

— Какая страна номер один в этом деле?

— Германия и Испания. Дальше Англия и Италия. Доннарумме 18 лет, а он уже три матча сыграл за сборную Италии.