Жозе МОУРИНЬО: «Матч показал, насколько трудно в Лиге Европы»

После ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с прессой.

- Когда мы потеряем теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат, тогда бросим все свои силы на Лигу Европы, - говорит Особенный. - Несмотря ни на что, это важный турнир для «МЮ». Нужно выйти в финал. Матч с «Андерлехтом» показал, насколько сложно в Лиге Европы. Трудно будет и в полуфинале.