Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жозе МОУРИНЬО: «Матч показал, насколько трудно в Лиге Европы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о шансах команды пробиться в финал Лиги Европы

  • 21.04.2017 08:39
  • 157 просмотров
  • 0 комментария
Метки
thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
© thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
После ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с прессой.
 
- Когда мы потеряем теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат, тогда бросим все свои силы на Лигу Европы, - говорит Особенный. - Несмотря ни на что, это важный турнир для «МЮ». Нужно выйти в финал. Матч с «Андерлехтом» показал, насколько сложно в Лиге Европы. Трудно будет и в полуфинале.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.