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Задержан предполагаемый организатор взрыва у автобуса Боруссии

В теракте подозревается акционер клуба из Дортмунда

  • 21.04.2017 08:15
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Задержан предполагаемый организатор взрыва у автобуса Боруссии
Немецкая полиция задержала одного из предполагаемых организаторов атаки на автобус дортмундской «Боруссии». Подозреваемый в пятницу утром был арестован в Баден-Вюртемберге. Личность не раскрывается, но источники сообщают, что его имя Сергей. Полиция предполагает, что во время взрыва он находился в номере гостиницы, из которого привел взрывное устройство в действие.
 
Также известно, что организатор теракта не был экстремистом. Скорее всего, он действовал из финансовых побуждений. За несколько дней до инцидента он купил акции клуба. Источники в полиции утверждают, что мужчина хотел взорвать автобус «Боруссии», чтобы вызвать колебания курса ценных бумаг дортмундской команды и зарабоать на этом.
 
Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.
 

Источник — Euro-football

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