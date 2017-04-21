Задержан предполагаемый организатор взрыва у автобуса Боруссии

Немецкая полиция задержала одного из предполагаемых организаторов атаки на автобус дортмундской «Боруссии». Подозреваемый в пятницу утром был арестован в Баден-Вюртемберге. Личность не раскрывается, но источники сообщают, что его имя Сергей. Полиция предполагает, что во время взрыва он находился в номере гостиницы, из которого привел взрывное устройство в действие.

Также известно, что организатор теракта не был экстремистом. Скорее всего, он действовал из финансовых побуждений. За несколько дней до инцидента он купил акции клуба. Источники в полиции утверждают, что мужчина хотел взорвать автобус «Боруссии», чтобы вызвать колебания курса ценных бумаг дортмундской команды и зарабоать на этом.

Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.