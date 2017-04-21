Шахтер на Олимпийском минимально побеждает Динамо

Киевское «Динамо» против донецкого «Шахтера»!



Такая афиша способна собрать на трибунах стадиона приличное количество зрителей, общее число которых больше, нежели суммарный показатель даже отдельных туров. И турнирная ситуация, а «горняки» значительно опережают динамовцем, повлиять на этот момент никак не может.



Стартовые составы принципиальных соперников оказались предсказуемыми. Хозяева выставили привычное для последних туров сочетание с тремя защитниками, пятью хавбеками, свободным художником и нападающим. Гости планировали играть по классической схеме, но все мы отлично знаем, насколько активными бывают фланговые спайки лидера. Некоторые вопросы вызвал выбор Паулу Фонсеки на позицию форварда. Большинство ждало тарана в виде Бланко-Лещука, а португалец решил выпустить более тонкого (пусть и с не самой лучшей реализацией) Феррейру. Ставка на Коваленко в середине поля говорила, что «Шахтер» не собирается играть от обороны.



Хозяева забили уже на третьей минуте, но судья увидел, как Ярмоленко перед завершающим ударом подтолкнул Степаненко, так что нули на табло задержались. Как бы ни хотелось каналу «2+2», который запутал зрителей «выбиванием» единички напротив названия киевской команды. «Шахтеру» развивать свои скоростные комбинации никто не позволял, так что португальский специалист быстро принялся что-то громко подсказывать. Претензии к подопечным имел и Сергей Ребров.



«Шахтер» открыл счет на 12-й минуте. Если передача Марлоса оказалась без адреса, то догнавший мяч Тайсон зряче и намеренно навесил его на дальний угол вратарской. При значительном численном перевесе обороняющихся никто не закрыл Феррейру, а аргентинец головой отправил мяч в дальний угол. На 16-й минуте Бернард избежал офсайдной ловушки, но выход один на один завершился только угловым. Игра шла под диктовку «горняков», что, понятное дело, не нравилось динамовцам и большинству зрителей, о чем свидетельствует свист в середине первого тайма.



Забитый мяч позволил «оранжево-черным» играть спокойно, а это обычно негативно сказывается на игре и нервной системе соперника. «Динамо» искало варианты и не находило (ни одного точного удара в первой половине), отсюда и относительная бедность событийного ряда поединка.



Киевляне после возобновления игры создали давление на защищающихся дончан, и больше ничего. Первым с эмоциями не справился Гармаш, который пободался с Тайсоном, когда Морозюк на бразильце заработал первый в матче «горчичник».



Донецкая команда постепенно перетянула одеяло на себя и продолжила контролировать ход встречи. Да, острых ситуация гости создавали немного, но визуально именно «Шахтер» был ближе ко второму голу, нежели «Динамо» к своему первому. На 65-й минуте мяч, к слову, снова побывал за спиной Пятова, но гол был забит из положения «вне игры». Сергей Ребров еще до этого эпизода подготовил двойную замену и отправил на поле Рыбалку и Цыганкова. Времени на реализацию задуманного у джокеров было предостаточно.



«Шахтер» создавал самое настоящее ядро обороны в середине, а у «Динамо» растянуть такую оборону все никак не выходило. Сказать, что Антунес или Морозюк самоустранились, никак нельзя, но их коэффициент полезного действия в атаке при нынешней тактической схеме был невысок. За четверть часа до конца арбитр просмотрел, как Срна отмахнулся от соперника. Антунес поправил челюсть, но извинений от хорвата не принял.



Только на 79-й минуте киевляне выполнили первый удар в створ ворот, но Пятов разгадал замысел Кадара. Рациональный контроль над мячом в исполнении гостей лишал хозяев возможности организовать навальный штурм в концовке. На 88-й минуте хозяева, что называется, зажгли у ворот конкурента, однако завершающегося удара так и не последовало.



Пиротехническое шоу от столичных фанатов выглядело красиво, но такие инсталляции по футбольными законами, не будем забывать, запрещены.



Сергей СЕМЕНОВ



«Динамо» – «Шахтер» – 0:1 (0:1)

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар (Зураб Очигава, '83), Денис Гармаш (Виктор Цыганков, '65), Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Сергей Сидорчук (Сергей Рыбалка, '66), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '80), Факундо Феррейра (Сергей Кривцов, '93), Ярослав Ракицкий, Бернард, Дарио Срна, Тайсон (Дентиньо, '90), Ромеро Марлос, Тарас Степаненко

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Факундо Феррейра, 12. Факундо Феррейра, 12.

Николай Морозюк, 50. Сергей Сидорчук, 54. Денис Гармаш, 56. - Ромеро Марлос, 74. Факундо Феррейра, 93. Николай Морозюк, 50. Сергей Сидорчук, 54. Денис Гармаш, 56.- Ромеро Марлос, 74. Факундо Феррейра, 93.

Удары (в створ): 2 (1) – 5 (2).

Угловые: 5 – 2.

Офсайды: 8 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.