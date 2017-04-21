Сергей ДИРЯВКА: «Каждый матч за сборную был праздником»

Экс-игрок сборной Украины и нынешний тренер «Днепра» Сергей Дирявка рассказал о своей профессиональной карьере.

— Сергей Георгиевич, вы довольны своей карьерой в сборной Украины?

— Конечно! Для меня каждый поединок за эту команду был сродни празднику. Я понимаю, что иногда попадал туда благодаря какому-то стечению обстоятельств — были ребята сильнее, но ценил каждую игру. Сборная страны — это святое. А сама страна — тем более. Когда в начале 2014 года в Мариуполе начались серьезные волнения, я ходил по улицам города в сине-желтой футболке. Украина — моя родина, и я до сих пор смотрю каждый футбольный матч сборной с замиранием сердца.

— Игровые майки со времен ваших выступлений за национальную команду сохранились?

— К сожалению, нет. Тогда форму нужно было сдавать. Зато в моей коллекции осталась капитанская повязка, с которой выводил сборную на игру. Вот это память на всю жизнь!

— Первый поединок хорошо запомнили?

— Безусловно. Мы играли в Минске, против белорусов. Сборную тогда возглавляли Николай Павлов и Леонид Ткаченко. Из Днепра было много ребят, поэтому установку проводил наставник Металлиста. Мы его слушали, но поглядывали на Петровича (улыбается).

— Какой еще был запоминающийся момент в карьере за сборную?

— Встречи с Хорватией и Болгарией. У хорватов была звездная команда, а болгары, помню, готовились тогда к чемпионату мира в США. Мы сыграли вничью — 1:1. У нас забил Юра Сак.

— Христо Стоичков чем запомнился?

— Лучше бы вы его не вспоминали (улыбается). В одном из эпизодов он сделал такой финт, что я улетел на трибуны. Очень сильный игрок. Но в то время сильной была вся болгарская команда. Когда мы вернулись домой, всем рассказывали, что Болгария выстрелит на ЧМ. Нам никто не верил…

— Одна победа в девяти матчах — такой статистикой не похвастаешь…

— Побед тогда действительно было немного, но коль уж вы затронули тему статистики, то скажу, что как защитнику мне приятно, что в двух официальных поединках, в которых мне довелось сыграть, сборная Украины не пропустила ни одного мяча.

— Можете назвать футболиста, который так и не смог реализовать весь свой потенциал?

— Сложный вопрос. Пожалуй, не могу. Не хочу никого обижать.

— А как же Александр Рыкун?

— Не нам об этом судить. Откуда вы знаете, где бы был Саша, если бы его мальчишкой не забрал из Новомосковска Николай Павлов? Человек имеет в жизни ровно то, что заслужил, а Рыкун играл так, что о нем будут помнить очень долго. Все бы так себя не реализовывали.

— Каким он был в быту?

— Честнее, порядочнее и добрее человека я не встречал. Мне с ним было очень комфортно, мы созваниваемся до сих пор. Поверьте, с ним можно поговорить на любую тему.

— Еще один ваш хороший товарищ, Игорь Шуховцев, выступал на профессиональном уровне до 40 лет!

— До недавнего времени у меня к нему была одна претензия. Когда утром просыпался и смотрел на себя в зеркало, сразу думал: что же ты, Шуха, нас плавишь (улыбается). Мы уже дядьки, а он в это время собирается на тренировку, попадает в заявку на матч…

На самом деле Игорь — незаурядная личность. Глыба. Я за него очень рад, это уникальный человек с сильным характером. Таким нужно аплодировать стоя.

— Глядя на него, не думали, что рано закончили?

— Нет. Тут ведь все индивидуально. Каждому свое.

— Тяжело было принимать решение повесить бутсы на гвоздь?

— Очень. Я хорошо запомнил этот момент. Мы были на сборах в Ялте с семьями. Пробежали Царскую тропу, вернулись в гостиницу, и я сказал своей дочери: «Все, это мой последний кросс». Уже не было никаких физических и моральных сил постоянно себя преодолевать.

По-видимому, исчерпался ресурс, и с этим нужно было смириться. Это сложно — вовремя признаться самому себе. Но я решил — или я играю в высшей лиге, или сразу заканчиваю.

— О вашем поколении слагали целые легенды. Как вы начинали бежать тропу, потом садились в такси и ждали молодежь уже ближе к финишу. Было такое?

— Я могу сказать только за себя. Каюсь, последний кросс я пробежал именно таким образом (улыбается). Наверное, поэтому и закончил.

— Нынешнее поколение футболистов бегает быстрее?

— Конечно. Жизнь стала быстрее. Стала бы она еще честнее… Мы всегда должны помнить — все, что делаем за спиной у людей, делаем на глазах у Бога.