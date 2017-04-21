Андрей МИЩЕНКО: «Шахтер обыграет Динамо со счетом 3:1»

Украинский защитник Андрей Мищенко, защищающий цвета «Хапоэля» из Ашкелона, поделился своим прогнозом на центральный матч 26-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтер», который состоится сегодня в Киеве.

- В Киеве состоится горячо любимый публикой поединок, в котором столичное «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером». Матчи между этими командами всегда проходят в особом напряжении, поэтому смотреть их любят все в Украине.

Думаю, эта встреча имеет все шансы, чтобы стать зрелищной и результативной. На мой взгляд, фаворитом все же выступает «Шахтер», который в этой игре захочет доказать, что является сильнейшим клубом в Украине. Исходя из этого, рискну предположить, что именно «горняки» добудут победу. Сделаю ставку на точный счет — 1:3 в пользу гостей.