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Жерар ПИКЕ: «Многие аплодировали Барселоне»

Защитник «Барселоны» - о вылете команды из Лиги чемпионов

  • 21.04.2017 07:29
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ФК Барселона. Жерар Пике
© ФК Барселона. Жерар Пике
После матча против «Ювентуса» в розыгрыше 1/4 финала Лиги чемпионов с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.
 
– Многие удивлены кадрам, на которых болельщики на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, – написал на своей странице в «Твиттере» Пике. – Удивлены, потому что других свои болельщики освистывают, несмотря на выход в следующий раунд турнира.
 

Источник — Sport.ua

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