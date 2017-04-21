Жерар ПИКЕ: «Многие аплодировали Барселоне»

После матча против «Ювентуса» в розыгрыше 1/4 финала Лиги чемпионов с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.

– Многие удивлены кадрам, на которых болельщики на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, – написал на своей странице в «Твиттере» Пике. – Удивлены, потому что других свои болельщики освистывают, несмотря на выход в следующий раунд турнира.