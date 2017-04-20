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Бешикташ
2 : 1
(6 : 7)
Лион
20.04.2017, FT

Бешикташ — Лион - 2:1 (пенальти 6:7) Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Лиги Европы

  • 21.04.2017 05:55
  • 992 просмотров
  • 1 комментария
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bjk.com.tr
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Лион в серии пенальти вырвал у Бешикташа путевку в полуфинал ЛЕ. Смотрите видео голов и лучшие моменты матча Бешикташ — Лион.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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