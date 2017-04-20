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Лион в серии пенальти вырвал у Бешикташа путевку в полуфинал ЛЕ 08:51 — Brian10 Бешикташ и так незаслужено далеко прошёл. Лион с закономерной победой! В полуфинале надеюсь попад...

ДЕВУШКА ДНЯ. 27-летняя невеста Анатолия Конькова 08:48 — igorvt Панство!Потіштеся за сивочолого козака!Як втішені його діти й онуки - людина в зрілому віці не за... 08:29 — yarmola89 Для тех кто в танке: http://vipwot.ru/?r=293209

Ман Юнайтед - Андерлехт 08:33 — maslya Тео по трохи здувається, так що вчасно продали. Чомусь впевнений що далі в Андерлехті в нього спр...