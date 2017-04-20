«Шальке» не использовал свой шанс выйти в полуфинал Лиги Европы. Смотрите видео голов и лучшие моменты матча Шальке — Аякс.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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«Шальке» не использовал свой шанс выйти в полуфинал Лиги Европы. Смотрите видео голов и лучшие моменты матча Шальке — Аякс.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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