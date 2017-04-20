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Шальке
3:2
Аякс
20.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке 04 — Аякс - 3:2. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Шальке 04 — Аякс

  • 21.04.2017 01:10
  • 840 просмотров
  • 0 комментария
Метки
schalke04.de
© schalke04.de

«Шальке» не использовал свой шанс выйти в полуфинал Лиги Европы. Смотрите видео голов и лучшие моменты матча Шальке — Аякс.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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