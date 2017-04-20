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Ман Юнайтед
2:1
Андерлехт
20.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Андерлехт - 2:1. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Манчестер Юнайтед — Андерлехт

  • 21.04.2017 01:10
  • 480 просмотров
  • 0 комментария
Метки
manutd.com
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Смотрите видеообзор поединка ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Андерлехтом.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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