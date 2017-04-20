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Бешикташ
2 : 1
(6 : 7)
Лион
20.04.2017, FT

Лион в серии пенальти вырвал у Бешикташа путевку в полуфинал ЛЕ

Уступив в основное и дополнительное время, французы нашли в себе силы добыть итоговую победу

  • 21.04.2017 00:51
  • 341 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Лион
© ФК Лион

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Бешикташ» – «Лион» – 2:1, 6:7 по пенальти (первый матч 1:2)
Голы: Талиска, 27, 58 – Ляказетт, 34

«Бешикташ»: Фабрисио, Митрович, Адриано (Бек, 77), Генюль, Тошич, Озъякуп (Уйсал, 94), Хатчинсон, Талиска, Куарежма (Арслан, 117), Бабел, Тосун.
«Лион»: Антони Лопеш, Нкулу, Морель (Рыбус, 120), Жалле, Диакаби, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тузар, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 90).
Предупреждения: Адриано (29), Гоналон (32), Тошич (78), Генюль (118)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andrii Kolesnik
    Andrii Kolesnik, 21.04.2017 01:08
    0
    Матч був цікавий, а серія пенальті як на десерт..Перші 5 ударів з обох сторін були точні як ніколи, а далі турки запороли..., удар в руки воротніку...і все.. казка турецька закінчилась.. Вітаю Ліон з проходом в пів фінал.
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