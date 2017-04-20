Шальке отыгрался, но в полуфинал Лиги Европы все равно пробился Аякс

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Шальке» – «Аякс» – 3:2 (первый матч 0:2)
Голы: Горецка, 53, Бургшталлер, 56, Калиджури, 101 – Виргевер, 111. Юнес, 120
«Шальке»: Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Ритер (Авдияй, 112), Настасич, Горецка (Гайс, 84), Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули (Хунтелар, 54).
«Аякс»: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене (ван де Бек, 74), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 61), Классен, Юнес, Траоре (Тете, 82).
Предупреждения: Бургшталлер (60), Колашинац (68), Велтман (71), Настасич (86), Виргевер (90), Зиеш (90).
Удаление: Велтман (80)
Источник — Sport.ua
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