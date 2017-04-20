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Шальке
3:2
Аякс
20.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке отыгрался, но в полуфинал Лиги Европы все равно пробился Аякс

Ведя 3:0 к началу второго тайма дополнительного времени, немцы умудрились пропустить дважды

  • 21.04.2017 00:41
  • 389 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шальке
© ФК Шальке

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Шальке» – «Аякс» – 3:2 (первый матч 0:2)
Голы: Горецка, 53, Бургшталлер, 56, Калиджури, 101 – Виргевер, 111. Юнес, 120

«Шальке»: Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Ритер (Авдияй, 112), Настасич, Горецка (Гайс, 84), Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули (Хунтелар, 54).
«Аякс»: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене (ван де Бек, 74), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 61), Классен, Юнес, Траоре (Тете, 82).
Предупреждения: Бургшталлер (60), Колашинац (68), Велтман (71), Настасич (86), Виргевер (90), Зиеш (90).
Удаление: Велтман (80)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 21.04.2017 01:02
    0
    Жеку нужно было включать в заявку - хотя бы на фарт
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    movkli
    online
      movkli, 21.04.2017 01:08
    0
    да сорвали третий подряд выход в 1/2 финала за ТРИ разных команды
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