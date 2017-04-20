Манчестер Юнайтед дожал Андерлехт в овертайме и вышел в полуфинал ЛЕ

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» - 2:1 (первый матч 1:1)
Генрих Мхитарян, 10, Маркус Рэшфорд, 117 - Софьян Анни, 32
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Маркос Рохо (Дейли Блинд, '23), Люк Шоу, Эрик Бейи, Антонио Валенсия, Джессе Лингард, Майкл Каррик, Маркус Рэшфорд (Маруане Феллаини, '60), Поль Погба, Златан Ибрагимович (Антони Марсьяль, '91), Генрих Мхитарян
«Андерлехт»: Рубен Мартинес, Деннис Аппиа, Иван Обрадович, Серинь Кара Мбоджи, Урош Спайич, Леандер Дендокер, Александру Кипчу (Массимо Бруно, '64), Софьян Анни (Николае Станчу, '64), Юри Тилеманс, Лукаш Теодорчик (Исаак Кизе-Телин, '79), Фрэнк Ашампонг
Юри Тилеманс, 11. Деннис Аппиа, 97
Источник — Sport.ua
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Как по мне, остались очень хорошие команды, явных фаворитов не наблюдается
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