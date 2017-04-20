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Ман Юнайтед
2:1
Андерлехт
20.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед дожал Андерлехт в овертайме и вышел в полуфинал ЛЕ

Бельгийцы сопротивлялись отчаянно, но в конце концов не выстояли

  • 21.04.2017 00:33
  • 749 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Андерлехт
© ФК Андерлехт

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» - 2:1 (первый матч 1:1)
Генрих Мхитарян, 10, Маркус Рэшфорд, 117 - Софьян Анни, 32

«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Маркос Рохо (Дейли Блинд, '23), Люк Шоу, Эрик Бейи, Антонио Валенсия, Джессе Лингард, Майкл Каррик, Маркус Рэшфорд (Маруане Феллаини, '60), Поль Погба, Златан Ибрагимович (Антони Марсьяль, '91), Генрих Мхитарян
«Андерлехт»: Рубен Мартинес, Деннис Аппиа, Иван Обрадович, Серинь Кара Мбоджи, Урош Спайич, Леандер Дендокер, Александру Кипчу (Массимо Бруно, '64), Софьян Анни (Николае Станчу, '64), Юри Тилеманс, Лукаш Теодорчик (Исаак Кизе-Телин, '79), Фрэнк Ашампонг

 Юри Тилеманс, 11. Деннис Аппиа, 97

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АНДЕРЛЕХТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    John Jumriday
      John Jumriday, 21.04.2017 00:36
    +1
    Рашфорд красавец - гол челсюкам, сегодня гол+пас
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    fff
      fff, 21.04.2017 00:39
    0
    Надеюсь сельте попадётся манчестер юнайтед
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    ManUtd
      ManUtd, 21.04.2017 01:06
    0
    Слишком прагматично сыграли, чувствуется усталость под финиш сезона.
    Как по мне, остались очень хорошие команды, явных фаворитов не наблюдается
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