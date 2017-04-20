Манчестер Юнайтед дожал Андерлехт в овертайме и вышел в полуфинал ЛЕ

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Бешикташ - Лион 01:22 — movkli за что сербы мстили туркам?)))) 01:04 — Саша Гайдай Хоча я радий за хвранцузів, що наказали цих ненормальних 01:01 — Саша Гайдай Може пора вже не включати в загальний рахунок післяматчеві пенальті?

Лион в серии пенальти вырвал у Бешикташа путевку в полуфинал ЛЕ 01:08 — Andrii Kolesnik Матч був цікавий, а серія пенальті як на десерт..Перші 5 ударів з обох сторін були точні як нікол...