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Генк
1:1
Сельта
20.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Генк Малиновского пропускает Сельту в полуфинал Лиги Европы

В ответном поединке 1/4 финала бельгийская команда сумела добиться лишь ничьей

  • 21.04.2017 00:00
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  • 1 комментария
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ФК Сельта
© ФК Сельта

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Генк» - «Сельта» - 1:1 (первый матч 2:3)
 Леандро Троссар, 67 - Пионе Систо, 63

«Генк»: Мэтью Райан, Йере Уронен, Омар Колли, Якуб Брабец (Себастьен Деваст, '81), Тимоти Кастань, Алехандро Посуэло, Сандер Берге, Руслан Малиновский (Жан-Поль Боэтьюс, '72), Леандро Троссар, Мбвана Саматта, Томас Буффель (Сибе Схрайверс, '72)
«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Андреу Фонтас, Густаво-Даниэль Кабрал, Уго Мальо, Клаудио Бову (Факундо Ронкалья, '91), Хонни Кастро, Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Пионе Систо, Даниэль Васс (Хосабед Санчес, '80), Яго Аспас

 Себастьен Деваст, 87. - Педро-Пабло Эрнандес, 88. Хонни Кастро, 90. Уго Мальо, 93.

ГЕНК - СЕЛЬТА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kung_vv
      kung_vv, 21.04.2017 00:36
    0
    Валить Малиновскому из Генка! Еврокубков не предвидится, а чемпионат Бельгии он перерос.
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