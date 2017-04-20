Генк Малиновского пропускает Сельту в полуфинал Лиги Европы

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Генк» - «Сельта» - 1:1 (первый матч 2:3)
Леандро Троссар, 67 - Пионе Систо, 63
«Генк»: Мэтью Райан, Йере Уронен, Омар Колли, Якуб Брабец (Себастьен Деваст, '81), Тимоти Кастань, Алехандро Посуэло, Сандер Берге, Руслан Малиновский (Жан-Поль Боэтьюс, '72), Леандро Троссар, Мбвана Саматта, Томас Буффель (Сибе Схрайверс, '72)
«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Андреу Фонтас, Густаво-Даниэль Кабрал, Уго Мальо, Клаудио Бову (Факундо Ронкалья, '91), Хонни Кастро, Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Пионе Систо, Даниэль Васс (Хосабед Санчес, '80), Яго Аспас
Себастьен Деваст, 87. - Педро-Пабло Эрнандес, 88. Хонни Кастро, 90. Уго Мальо, 93.
Источник — Sport.ua
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