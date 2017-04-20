Иван ЯРЕМЧУК: «Шахтер техничнее Динамо»

Перед матчем «Динамо» – «Шахтер» своими ожиданиями от игры поделился Иван Яремчук, игрок легендарного «Динамо» 1980-х годов.

- Принципиальная борьба между «Динамо» и «Шахтером» не прекращается никогда – каждая команда хочет доказать свое превосходство. Поэтому на поле они будут выкладываться на все сто процентов. Важным фактором будет индивидуальное мастерство каждого игрока во всех линиях. Также многое будет зависеть от реализации моментов. Конечно, можно держать мяч, «возить» его 70 или 80 процентов игрового времени, но если не забьешь – не выиграешь. Из каждой возможности необходимо выжимать максимум. Если из трех моментов удастся забить хотя бы один мяч – уже неплохо. Потом тактика может быть уже немного другой – играть от обороны на контратаках, собственно, это решает тренер и в перерыве делает соответствующие коррективы.

На мой взгляд, по составу «Шахтер» – более техничная команда, там много бразильцев. «Динамо» же больше рассчитывает на своих воспитанников, на молодежь. Посмотрим, как они проявят свое желание и мастерство против такой опытной команды, как «Шахтер».

- То, что «Динамо» отстает на 11 очков, не скажется на зрелищности и принципиальности поединка?

- Очки в таких матчах не берутся во внимание. Команды захотят подтвердить свои амбиции, показать, кто сильнее. А турнирная ситуация, повторюсь, здесь ни к чему. Уверен, каждый тренер будет настраивать свою команду на победу, борьбу до конца.

- В нынешнем сезоне зрители увидят не два поединка между «Динамо» и «Шахтером», а четыре – это пойдет на пользу нашему чемпионату?

- Считаю, чем больше таких противостояний в нашем чемпионате, тем лучше! Если бы таких сильных команд у нас было еще хотя бы пять, то все от этого только выиграли бы. Чемпионат считается хорошим, когда в нем много конкурентоспособных участников, которые могут противостоять лидерам, когда любая игра непредсказуемая, как в Англии или Испании. У нас же таких команд осталось только две, остальные – слабые. Раньше были «Металлист», «Днепр», «Черноморец», «Заря»... Они показывали высокий уровень футбола на внутренней арене, что воплощалось и в хорошем европейском уровне во время выступления в международных турнирах. А когда чемпионат слабый, нас не видно. Поэтому, чем чаще такие команды, как «Шахтер» и «Динамо», будут между собой играть, тем больше опыта борьбы получат футболисты и, как следствие, смогут расти, набираться опыта и уверенности.