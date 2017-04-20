Сергей СИДОРЧУК: «Перед матчами с Шахтером в таблицу не смотрим»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился своими ожиданиями от домашнего матча с «Шахтером».

- На следующий день после матча с «Зарей» у нас было восстановление на базе. Хотя тренерский штаб разрешил проходить процедуры по желанию, приехало много футболистов, сходили в сауну, бассейн. А в воскресенье получили полный выходной. В этот день отмечали большой праздник – Пасху, считаю его семейным, поэтому, как и положено, провел день с родными и близкими. Съездили в церковь, а остаток дня были дома. А с начала недели уже начали целенаправленную подготовку к предстоящему матчу с «Шахтером».

- Какое настроение в коллективе и моральное состояние футболистов?

- Хотя мы отстаем на 11 очков, уверен, это никоим образом не скажется на настрое перед матчем. «Шахтер» для нас – принципиальный соперник, так же, как и мы для них, поэтому не думаю, что перед матчем или во время него кто-то будет смотреть в турнирную таблицу. Не знаю, какой настрой у соперников, но мы подходим к игре в хорошем настроении и в боевом настрое. В последнее время нам удается показывать неплохую игру и достигать результата, надеемся, так будет продолжаться и в дальнейшем.

- В последнее время «Динамо» проводит свои матчи по пятницам – это удобно?

- Не вижу никаких сложностей в том, чтобы играть по пятницам. Тем более, что мы не участвуем в еврокубках, придерживаемся нормального недельного цикла. А в случае с матчем против «Шахтера» пятница вообще оптимальный день, поскольку в следующую среду мы играем полуфинал Кубка Украины на выезде с «Николаевом». Это удобно в плане подготовки и восстановления – ничего не нужно ускорять или форсировать.

- Болельщики выиграют от того, что в связи с изменением формата чемпионата увидят не два матча между «Динамо» и «Шахтером», а четыре?

- Думаю, да. Такие матчи точно не надоедают, а, наоборот, вызывают больший интерес со стороны зрителей. Тем более, в предыдущих сезонах мы также встречались четыре раза, если учитывать игры за Суперкубок и Кубок Украины.

- Чего ожидаете от матча в пятницу?

- Уверен, будут эмоции, зрители увидят интересную игру. Легко не будет, и нам победу просто так никто не отдаст.