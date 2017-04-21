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Фан-движение «Вірні збірній» выдвигается в Финляндию

Инициаторы проекта расскажут Sport.ua о планах болельщиков на матч Финляндия — Украина

  • 21.04.2017 08:30
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Фан-движение «Вірні збірній» выдвигается в Финляндию

24 апреля в 11:30 на Sport.ua начнется веб-конференция «Фан-движение «Вірні збірній» выдвигается в Финляндию», в ходе которой инициаторы проекта расскажут о планах болельщиков на матч Финляндия — Украина. Отборочный матч на чемпионат мира- 2018 состоится 11 июня 2017 года.

Нашими гостями станут:

Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команди Украини по футболу;

Мыкола Васильков, советник тренерского штаба Національной сборной команды Украини по футболу.
 
Задавайте свои вопросы гостям Sport.ua уже сейчас!

Источник — Sport.ua

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