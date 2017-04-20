Олег ЛИСАК: «Ворскла проголосує за чемпіонат в три кола»

Олег Лисак, віце-президент футбольного клубу «Ворскла», знайшов час у своєму щільному робочому графіку, щоби поспілкуватися із журналістами клубної прес-служби. Олег Вікторович відповів на ряд важливих для футбольної спільноти та вболівальників питань.

Про формат нового чемпіонату

«Ми узгодили позицію з головним тренером Василем Сачком і будемо голосувати за чемпіонат, який проходитиме в три кола. На нашу думку, головне в даному чемпіонаті – не формула, по якій він проходитиме. Головне, щоб 12 клубів, що беруть участь у турнірі УПЛ, та першої і другої ліг сіли і комплексно розписали стратегію розвитку. Для того, щоб ми не бачили тих картин, які зараз на стадіоні, коли приходять до тисячі глядачів на ігри. І це питання більш комплексне, ніж формула проведення чемпіонату. Хоча, безумовно, і це важливий чинник для популяризації футболу, залучення глядацької аудиторії, як по телевізору, так і на стадіоні. По питання формату необхідно визначити формулу оптимальну також і для всіх клубів-учасників. «Ворскла» висловила свою думку – чемпіонат у три кола.»



Про єдиний телевізійний пул

«Ми говоримо про прості речі і фінансова складова – дуже важлива. Якщо хтось готовий за єдиний пул заплатити більше коштів, чим ми отримуємо зараз, ми будемо співпрацювати. Наша позиція тут зрозуміла, і, думаю, що всі інші клуби її підтримають.»

Про ідею дитячого турніру

«Колись років п’ять тому мав можливість спостерігати турнір на «Камп Ноу» у Барселоні. В ньому брали участь діти, які навчаються у структурі каталонського клубу. Вирішили організувати щось подібне. Найголовніше завдання турніру – залучити хлопців-школярів до футболу. Я думаю, що ми виконаємо маленькі мрії 240 учасників цього турніру, надавши їм можливість зіграти на полі головної спортивної арени області. Крім того, ми формуємо на наступні роки покоління для футбольного клубу «Ворскла». Ми залучаємо до процесу школи, батьків. Хочемо і надалі тісної співпраці з навчальними закладами міста. Сподіваюся, що ці хлопці разом із батьками будуть приходити та вболівати за улюблений клуб на стадіон. Це основа того, про що ми зараз говоримо в цілому: пул, формат, загальні задачі і так далі. Ми розпочинаємо турнір, і, думаємо, що він не закінчиться цим роком. Плануємо влітку ще турніри серед ДЮФШ. А турнір серед школярів, він більше направлений на вболівальників та популяризацію футболу на Полтавщині. Дуже вдячний за підтримку міській владі, Федерації футболу за те, що ми змогли організувати змагання. Запрошую усіх бажаючих на стадіон. Слідкуйте за нашими новинами на офіційному сайті, а також у группы в Фейсбуці. Там детально буде розписаний час початку матчів. Для дітей ми готуємо окремі подарунки, беремо на себе усі витрати, але я вважаю, що це інвестиція у майбутнє.»

Про теперішнє і майбутнє «Ворскли»

«Ми в активному діалозі з кожним футболістом, у яких до нас є питання. На сьогоднішній день, я не думаю, що хоч один із них скаже, що «Ворскла» з ним не спілкується, не працює над тою проблемою, яка виникла. Хотів би акцентувати увагу, що певний період часу багато хто намагався розкачати човен, розповідаючи, що з футболом у Полтаві завершено. Хочу запевнити, що футбол у Полтаві продовжуватиметься. З точки зору майбутнього… Ми спілкувалися з головним тренером, наша головна задача – комплектація команди. Є проблемні позиції, де ми б хотіли бачити якісне підсилення. Також ми працюємо щодо пролонгації з тими гравцями, у яких завершуються контракти. Процес іде і не зупиняється. Ми нещодавно мали розмову з почесним президентом клубу Костянтином Жеваго. У нас одне основне завдання – стабілізувати ситуацію. З точки зору місця у турнірній таблиці, хочу сказати, що ми розуміємо ситуацію, яка також частково спричинена і адмініструванням клубу. І так сталося, що «Ворскла» опинилася на тому місці, на якому вона зараз. На майбутнє однозначно ставимо завдання не сьоме місце, а вище. Сьоме місце дало нам багато роздумів з точки зору своїх помилок. Ми повинні усі причини проаналізувати. Адже це не тільки робота головного тренера та його штабу. Усі проблеми, що були у клубу восени та на початку зими також вплинули на «Ворсклу». Ми довіряємо і підтримуємо Василя Сачка, але просимо його переглянути та проаналізувати ситуацію, зробити висновки, які б дозволили нам здобути у майбутньому більш позитивний спортивний результат. Адміністрація зробить усе можливе, щоб подібні ситуації, які мали місце більше не повторювалися. Вболівальників хочу запросити на стадіон, на футбольні матчі і на заходи, які ми проводимо. У нас дуже багато задумок, планів, які ми будемо реалізовувати. Ми розуміємо важку ситуацію, яка склалася не тільки в футболі, а в Україні, але просимо підтримати нас у важкі часи, і, я певен, що ми не підведемо».