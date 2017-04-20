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Луческу порекомендовал Галатасараю подписать Хачериди 23:36 — vipfishman Донецкая мразь может себе глубоко в задницу всунуть триколор и громко крикнуть "путя , вв...