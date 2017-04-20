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Луческу порекомендовал Галатасараю подписать Хачериди

Экс-тренер «Шахтера» похвально отозвался о защитнике «Динамо»

  • 20.04.2017 22:23
  • 1919 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании контракта с 29-летним центральным защитником «Динамо» Евгением Хачериди.

Насчет вероятного трансфера стамбульский клуб проконсультировался со своим бывший тренером Мирчей Луческу, который затем много лет возглавлял донецкий «Шахтер». Мнение Луческу о Хачериди было положительным.

«Галатасарай» намерен предложить Хачериди трехлетний контракт.

Источник — Goal.com

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Комментарии
    bonv
      bonv, 20.04.2017 22:52
    +2
    Мірча сам хотів заполучити Хача в шахту..
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    doskakalisb777
      doskakalisb777, 20.04.2017 22:59
    -9
    Правильно. Жека норм защитник... ну с башкой не лады - нервишки шалят. так это у половины жителей незалежной, которые поддерживают шоколадного ( всем адекватным жителям Украины ( уточняю - адекватным а не гнид**ам типа KINGKING и остальной шушаре у которой на аве красно-черная тряпка),, которые хотят новой власти и покончить с бандерье*м - респект) Донецк в этом деле с вами.
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 20.04.2017 23:36
    +1
    doskakalisb777, 20.04.2017 22:59
    Правильно. Жека норм защитник... ну с башкой не лады - нервишки шалят. так это у половины жителей незалежной, которые поддерживают шоколадного ( всем адекватным жителям Украины ( уточняю - адекватным а не гнид**ам типа KINGKING и остальной шушаре у которой на аве красно-черная тряпка),, которые хотят новой власти и покончить с бандерье*м - респект) Донецк в этом деле с вами.
    Донецкая мразь может себе глубоко в задницу всунуть триколор и громко крикнуть "путя , введи" ))))
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