Луческу порекомендовал Галатасараю подписать Хачериди

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании контракта с 29-летним центральным защитником «Динамо» Евгением Хачериди.
Насчет вероятного трансфера стамбульский клуб проконсультировался со своим бывший тренером Мирчей Луческу, который затем много лет возглавлял донецкий «Шахтер». Мнение Луческу о Хачериди было положительным.
«Галатасарай» намерен предложить Хачериди трехлетний контракт.
Источник — Goal.com
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