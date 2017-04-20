Сергей БУЛЕЦА: «Мы превосходили Шахтер»

Полузащитнику молодежной команде «Динамо» Сергею Булеце удалось отличиться забитым мячом в компенсированное время домашнем матче против «Шахтера» (2:0).

После игры футболист поделился впечатлениями от встречи:

- Я вышел во втором тайме и, признаюсь, было тяжело влиться в игру. Но удалось забить, мы взяли три очка и выиграли, так что все нормально. Мы всегда бежим вперед и атакуем, вне зависимости от того, какой счет на табло. Стараемся отбирать мяч и сразу завершать атаки, не закрываться, а продолжать вести свою игру. У «Шахтера» было пару моментов в первом тайме, но это были лишь эпизоды – в основном, мы превосходили соперника на протяжении всей игры. До перерыва было сложнее, а потом стало получаться лучше. Во втором тайме мы больше комбинировали и использовали фланги, поэтому чувствовали себя свободнее и легче. Вы видели, что мы создали много моментов, во многих эпизодах могли забивать. Когда это, наконец, сделали, все стало намного легче, появилось больше уверенности.

Конечно же, присутствие главных тренеров первых команд прибавляло мотивации. Все же хотят попасть в основной состав! Так что у нас была запредельная мотивация.