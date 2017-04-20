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Мануэль НОЙЕР: «Жаль, что я не смогу помочь команде»

Голкипер «Баварии» обойдется без операции, но сезон для него закончен

  • 20.04.2017 21:57
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ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

В среду вечером после возвращения из Мадрида, где «Бавария» провела ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», медицинский отдел клуба провел тщательное обследование Мануэля Нойера, получившего травму во время матча. В результате обследования был подтвержден первоначальный диагноз - перелом плюсневой кости. Голкиперу было назначено консервативное лечение, операция не потребуется, но сезон для Нойера завершен.

Мануэль Нойер: «Конечно, я расстроен тем, что в концовке сезона не смогу помочь своей команде. Сейчас я полностью сконцентрируюсь на том, чтобы как можно быстрее восстановиться. Для меня это сейчас самое главное».

Источник — ФК Бавария

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