Мануэль НОЙЕР: «Жаль, что я не смогу помочь команде»

В среду вечером после возвращения из Мадрида, где «Бавария» провела ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», медицинский отдел клуба провел тщательное обследование Мануэля Нойера, получившего травму во время матча. В результате обследования был подтвержден первоначальный диагноз - перелом плюсневой кости. Голкиперу было назначено консервативное лечение, операция не потребуется, но сезон для Нойера завершен.

Мануэль Нойер: «Конечно, я расстроен тем, что в концовке сезона не смогу помочь своей команде. Сейчас я полностью сконцентрируюсь на том, чтобы как можно быстрее восстановиться. Для меня это сейчас самое главное».